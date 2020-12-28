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Сегодня Samsung решила пойти дальше и открыла предварительные заказы на серию Galaxy S21 в США. Так что да, телефон будет выпущен раньше, чем ожидалось. Хотя это может расстроить некоторых пользователей серии S20, цель здесь оправдывает себя. Жаль, что пока только жители США могут оформлять предзаказ на Galaxy S21.

Как вы можете видеть, глядя на скриншоты ниже, люди, проживающие в США, теперь могут начать оформлять предзаказы, и это означает, что они будут уведомлены, когда эти заказы начнут действовать. Если вы хотите заполучить Galaxy S21, S21 + или S21 Ultra, вы сможете сделать это перейдя в приложение Samsung Shop и нажав кнопку «Зарезервировать сейчас» на новом баннере. После этого вы будете перенаправлены на страницу регистрации предзаказа, на которой представлены все условия, которые вы можете увидеть на скриншоте.

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Как вы можете видеть, если вы зарегистрируетесь для получения уведомления о предварительном заказе, вы получите мгновенный кредит в размере 60 долларов на аксессуары для вашего нового устройства серии Galaxy S21. После того, как вы нажмете кнопку «Зарезервировать», вы получите уведомление, о том когда предварительные заказы Galaxy S21 станут доступны. Также важно знать, что вы сможете торговать своими старыми устройствами и получить скидку до 700 долларов на покупку с помощью Samsung Discounts.

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Хотя Samsung не объявила дату выпуска, можно с уверенностью сказать, что официальный анонс состоится 14 января, через два дня после презентации Exynos 2100.