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Одной из главных особенностей PlayStation 5 является контроллер DualSense, в котором старые вибрационные двигатели с тактильной обратной связью заменены на новые адаптивные триггеры. Особого внимания заслуживают адаптивные триггеры, поскольку их сила может варьироваться в зависимости от игровых параметров. Например, когда ваш игрок устает в баскетбольном или футбольном матче, на триггеры становится труднее нажимать (что означает усталость), и это влияет на ваши возможности в нападении и защите.

К сожалению, некоторые игроки сообщают, что их адаптивные триггеры работают неправильно или полностью ломаются. Один пользователь из Resetera пожаловался на проблемы с адаптивными триггерами в популярной игре Spider Man: Miles Morales. «Несколько дней назад я раскачивался в Miles Morales, когда почувствовал, как R2 щелкает и сразу становится слабее», - написал EeK9X. «Это было так, как если бы все, что заставляло триггер «сопротивляться» сломалось, заставив его снова стать обычным, неадаптивным триггером».

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Redditors также выразили аналогичные жалобы, при этом mofftarkin33 добавил: «Примерно через неделю игры Demon's Souls я заметил, что мой триггер R2 внезапно начал активироваться при малейшем прикосновении или даже при движении контроллера. Осмотрев внешнюю часть контроллера я заметил, что триггер R2 теперь значительно слабее, чем L2 и, малейшее касание вызывает его нажатие".

Большинство людей, возлагают вину в триггерах на слабую пружину, которая либо сразу выходит из строя, либо смещается с правильного места. Это смещение могло бы объяснить "щелчок", который испытал EeK9X в Spider Man: Miles Morales. Mofftarkin33 также дает несколько советов о том, как самостоятельно решить проблемы в ветке Reddit.

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Трудно сказать, насколько распространена проблема, но ветка Resetera уже на 11 страниц, и многие люди пишут в Reddit о том, что испытывают ту же проблему. А поиск в Google дает довольно много сообщений о проблемах с адаптивными триггерами.