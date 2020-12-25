Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Корпус для ПК ASUS ROG Z11 с невероятно уникальным дизайном поддерживает небольшие компьютерные системы, которые используют материнскую плату DTX или Mini-ITX. Корпус поддерживает установку до 3-х видеокарт и блока питания типа ATX.

Корпус ROG Z11 имеет уникальный дизайн с боковой панелью из закаленного стекла, передней панелью и запатентованной конструкцией с углом наклона 11°. Благодаря этой уникальной запатентованной конструкции с наклоном на 11° материнская плата наклонена так что, на ее тыльной части остается еще 40 мм свободного пространства. Дизайн корпуса предлагает использование двух разных панелей из закаленного стекла. К сожалению корпус ПК доступен только в черном цвете.

анонсы и реклама ASUS 3070 за копейки в Compeo.ru RX 6800 и 6800XT в XPERT.RU дешевле чем везде RTX 3070 по цене 3060 Ti в Ситилинке 9 т.р. скидка на третью RTX 3070 Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Уникальный дизайн этого корпуса также допускает двойную ориентацию, а это означает, что этот компьютер можно размещать вертикально или горизонтально без уменьшения воздушного потока от вентиляторов корпуса. Что касается корпусных вентиляторов, то этот корпус может поддерживать до пяти 120-миллиметровых вентиляторов, два из которых находятся на верхней и задней панели, а нижняя панель может поддерживать один 120-миллиметровый вентилятор. А если вы хотите установить 140-миллиметровые вентиляторы, то сможете установить только три.

реклама

Этот корпус имеет широкий набор передних вводов-выводов, и этот ввод-вывод включает один порт USB 3.2 Gen 2 Type-C, два порта USB 3.2 Gen 2 Type-A и два порта USB 2.0 Type-A. Такой широкий набор возможностей подключения позволяет легко подключить наушники, клавиатуру и игровую мышь с тремя запасными портами USB.

Для совместимости корпус ПК ROG Z11 поддерживает максимальную длину графического процессора до 320 мм и максимальную высоту кулера процессора 130 мм с дополнительным пространством для прокладки кабелей 40 мм, расположенным за лотком материнской платы. Этот корпус поддерживает блоки питания ATX или SFX длиной до 160 мм. В настоящее время корпус доступен на Amazon по цене 279,99 долларов.

реклама



