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Sony и Guerrilla рассказали о новой Horizon Forbidden West

Так как Horizon Zero Dawn была очень успешной для Sony и Guerrilla Games, то продолжение франшизы по храбрую Элой было лишь вопросом времени.
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В будущем для человечества опять остро станет проблема выживания. Элой предстоит отправиться на Запретный Запад, чтобы договориться с племенами, разобраться с новыми угрозами и узнать секреты прошлого в новом анонсированном регионе.

Итак, что мы знаем об   Horizon Forbidden West.

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Дата выпуска

Sony не подтвердила точную дату выпуска Horizon Forbidden West, лишь указав что это будет вторая половина 2021 года.

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Платформы

Horizon Forbidden West - эксклюзив для PlayStation, а это значит, что она выйдет как на PS4, так и на PS5. Показанные кадры из трейлера были из версии игры для PS5, а это означает, что версия для PS4 может не потянуть такой уровень визуальной детализации. Horizon Zero Dawn была одной из самых потрясающих игр для PS4, так что Guerrilla, возможно, сумеет довести оборудование до предела и сделать игру потрясающей.

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Horizon Forbidden West не анонсирован для ПК. Вполне возможно, что игра в конечном итоге выйдет на ПК, поскольку Horizon Zero Dawn недавно появилась в Steam. Sony дала понять, что открыта для выборочного выпуска своих эксклюзивных игр и на ПК.

Трейлеры

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В первом трейлере, который дебютировал во время презентации Sony PS5, Элой рассказывала о таинственной новой угрозе, которая, похоже, убивает как дикую природу, так и растительность, а также намекнула на возвращение Сайленса.

Хотя это и не новый трейлер Horizon Forbidden West, Guerrilla Games также выпустили короткое закулисное видео, в котором подробно рассказывается о масштабах, сеттинге, существах и племенах, которые мы увидим в этом сиквеле.


Детали DLC

Пока что для Horizon Forbidden West не было анонсировано никаких DLC или микротранзакций. Его предшественник получил большое дополнение DLC под названием Horizon The Frozen Wilds, открывшее для исследования новый снежный регион и представившее новые фракции. Запретный Запад похож в том, что он, кажется, назван в честь новой области, которую должна открыть Элой.

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