Обновление Nioh 2 - изменение баланса и исправление ошибок
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Вышло новое обновление Nioh 2, в котором внесены изменения баланса и исправлено множество ошибок.
В обновлении 1.21 внесены некоторые изменения в навык Changing Way Splitstaff, навык Spinning Dragon Dual Swords и Empowered Ninjutsu и Onmyo Magic, а также исправлено множество ошибок.
Подготовьтесь к окончательному испытанию в решающей последней главе истории Nioh 2.
Возьмите в руки свое смертоносное оружие и отправляйтесь во времени в страну легендарного юноши, победившего Они. Здесь будет раскрыто прошлое Отакемару, секрет Сохаямару и правда о первом самурае. Приближается конец вашего нелегкого пути.
Вам предстоит исследовать три абсолютно новых этапа, выполняя множество очень сложных миссий. Также в дополнении появляются новые сильные боссы и много новых типов врагов. Вам предстоит дать волю своим смертоносным навыкам, новым способностям ёкай и многому другому.
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В игре персонаж может вооружаться таким экзотическим оружием как кусаригама, одати, катана и многими другими, также по мере прохождения игры игрок получает новые способности и навыки.
Nioh 2 получит бесплатное обновление для PlayStation 5 с возможностью поддержки 4К и фреймрейтом до 120 FPS.
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У тех кто купил PlayStation 5 появится возможность пройти полное приключение в обновленной версии игры: Nioh Remastered - The Complete Edition.
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