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Эта новость появилась сегодня через Twitter и показывает новое уведомление на главном экране PS5. Уведомление позволяет пользователю узнать, что он собирается запустить версию Assassin's Creed Valhalla для PS4 вместо обновленной версии RPG Ubisoft для PS5.

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Это особенно приветствуется в свете неразберихи вокруг игр, имеющих право на обновление до PS5. Пользователи иногда не знали, что они на самом деле играли в обратно совместимую версию игры для PS4, а не в собственную версию для PS5, в основном потому, что вам нужно зайти в меню игры на главном экране PS5, чтобы переключить версии.

Однако теперь похоже, что Sony отладило это, и теперь вам будет предлагаться каждый раз, когда вы по ошибке играете в игру для PS4. Поскольку целый ряд игр, включая такие как Assassin's Creed Valhalla, Call of Duty: Black Ops Cold War и Spider-Man: Miles Morales, можно обновить с версии для PS4 до версии для PS5, это особенно приятная новость.

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Что касается самой PS5, то ее до сих пор невероятно сложно достать, даже через месяц после ее выхода.