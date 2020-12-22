PS5 будет уведомлять вас, если вы случайно играете в игру для PS4
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Эта новость появилась сегодня через Twitter и показывает новое уведомление на главном экране PS5. Уведомление позволяет пользователю узнать, что он собирается запустить версию Assassin's Creed Valhalla для PS4 вместо обновленной версии RPG Ubisoft для PS5.
Это особенно приветствуется в свете неразберихи вокруг игр, имеющих право на обновление до PS5. Пользователи иногда не знали, что они на самом деле играли в обратно совместимую версию игры для PS4, а не в собственную версию для PS5, в основном потому, что вам нужно зайти в меню игры на главном экране PS5, чтобы переключить версии.
Однако теперь похоже, что Sony отладило это, и теперь вам будет предлагаться каждый раз, когда вы по ошибке играете в игру для PS4. Поскольку целый ряд игр, включая такие как Assassin's Creed Valhalla, Call of Duty: Black Ops Cold War и Spider-Man: Miles Morales, можно обновить с версии для PS4 до версии для PS5, это особенно приятная новость.
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Что касается самой PS5, то ее до сих пор невероятно сложно достать, даже через месяц после ее выхода.
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