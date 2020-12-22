ViewSonic анонсировала два новых устройства ViewBoard: перьевой дисплей и перьевой планшет
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ID0730 устройство ViewBoard Notepad является идеальным дополнением для цифрового художника или студента. В этом устройстве используется запатентованная электромагнитная ручка без батареек, обеспечивающая до 4096 уровней чувствительности к давлению; это устройство использует функцию plug-and-play без установки драйверов. Уникальный дизайн позволяет учителям писать на настоящей бумаге, оцифровывая все штрихи пером. Легкий и компактный дизайн этих устройств позволяет невероятно легко переносить их из класса в дом для гибридного обучения.
ViewBoard перьевой дисплей представляет собой 13,3" интерактивный дисплей оснащенный запатентованной электромагнитной ручкой. Этот дисплей может быть подключен к компьютеру или ноутбуку и использует USB Type-C для быстрой передачи данных. Этот компактный дисплей имеет угол наклона до шестидесяти градусов для обеспечения точного и реалистичного письма.
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Оба этих устройства поддерживают операционные системы Windows, macOS и Chrome, что позволяет легко подключаться к различным компьютерам. Эти устройства также имеют легкий и компактный дизайн, позволяющий легко переносить их.
Шон Лю, бизнес-менеджер по программному обеспечению ViewSonic America, сказал: «ViewSonic рада представить эти новые интерактивные устройства, которые могут помочь повысить производительность; эти решения были разработаны для предоставления дополнительных инструментов в классе или дома, для цифрового обучения в эту эру дистанционного / гибридного обучения. Независимо от того, создают ли пользователи цифровой контент, управляют им или делятся им, перьевой дисплей и блокнот могут повысить эффективность».
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Блокнот ID0730 ViewBoard поступит в продажу в конце декабря по ориентировочной цене 69,99 долларов, а перьевой дисплей ID1330 ViewBoard в настоящее время доступен по цене 349,99 долларов.
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