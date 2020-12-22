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Это кресло доступно на Noblechairs.com по цене 519,99 долларов. Noblechair и Mercedes-AMG Petronas F1 объединились для создания этого девайса.

Тони Сонн, генеральный директор noblechairs, сказал: «Вместе с командой Mercedes-AMG Petronas F1 мы рады объявить о продолжении нашего партнерства выпуском кресла Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition в 2021 году. Вместе мы смогли спроектировать и создать стул, который может стать основным элементом любой комнаты, и которым мы хотим поделиться с нашими фанатами по всему миру в 2021 году».

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В игровом кресле EPIC Mercedes-AMG Petronas F1 Team используется цельнометаллический каркас для обеспечения высокого уровня комфорта и устойчивости для пользователя. К цельнометаллическому каркасу прикреплена плотная обивка из холодного пенопласта без неровностей, гарантирующая равномерное распределение веса пользователя и отсутствие боли в сиденье, шее и спине. В нем используется искусственная кожа для обеспечения комфортного игрового процесса. Это игровое кресло имеет прочное основание, и оснащено пятью бесшумными колесиками «PETRONAS green» (60 мм) с нейлоновыми сердечниками и полиуретановым (ПУ) покрытием, которое плавно перемещается как по твердому, так и по мягкому полу.

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Это игровое кресло изготовлено из высококачественного гибридного материала с регулируемым углом наклона спинки от 90 до 135 и регулируемой высотой сиденья от 48 см до 58 см. Эта большая возможность регулировки позволяет оптимально настраивать кресло под каждого пользователя. Это игровое кресло имеет максимальную нагрузку до 120 килограмм и гарантию производителя до 2 лет.