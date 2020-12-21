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Комплект охлаждения SSD TP03-ARGB M.2 отличается фантастической охлаждающей способностью и ARGB подсветкой с различными цветовыми комбинациями, которые можно легко менять с помощью контроллера ARGB или подключения этого комплекта охлаждения SSD непосредственно к материнской плате. В этом комплекте SSD используется стандартный 4-1-контактный разъем, а на верхней части комплекта охлаждения изображен логотип Raven. В этом комплекте охлаждения SSD используются различные методы охлаждения, в том числе радиатор из алюминиевого сплава, две высокоэффективные теплопроводящие прокладки и двухслойная конструкция, которая еще больше увеличивает охлаждающий эффект установленного SSD.

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Также комплект имеет двухслойную термопрокладку с обеих сторон от установленного SSD, для более высокой теплопередачи. Верхняя термопрокладка прикреплена к радиатору из алюминиевого сплава, предназначенному для эффективного охлаждения компонентов SSD.

В охлаждающем комплекте TP02-ARGB M.2 SSD используется радиатор из алюминиевого сплава, обеспечивающий быструю теплопередачу и более легкий отвод тепла. Широкий диапазон рабочих температур от -20 C до 90 C гарантирует работу SSD с максимальной эффективностью даже в самых жарких условиях.

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В настоящее время заявленная цена производителя составляет 39 долларов.

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