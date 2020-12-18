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Blizzard запускает альфа-версию Diablo Immortal

Избранные представители общественности теперь могут получить в свои руки предварительную версию Diablo Immortal, мобильного дополнения к популярной серии Diablo от Blizzard
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Техническая альфа-версия доступна только австралийским игрокам, которые предварительно зарегистрировались для тестирования через магазин Google Play. Места в альфа-версии будут распределяться в зависимости от того, как рано зарегистрировались игроки, при условии, что их устройства соответствуют минимальным требованиям.

Цель технической альфа-версии - проверить стабильность сервера и производительность игры на более широком спектре устройств, а чтобы получить более широкую обратную связь о геймплее. Blizzard ожидает, что несколько тысяч игроков примут участие в альфа-тестировании, которое продлится несколько недель, пока команда собирает данные от игроков.

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Несмотря на то, что Diablo Immortal является дополнительным мобильным продуктом, она по-прежнему намеревается рассказать историю о вселенной Diablo, причем ее повествование находится между Diablo 2 и Diablo 3. Хотя игра будет запускаться с шестью игровыми классами - варвар, охотник на демонов, монах, волшебник, крестоносец и некромант - техническая альфа будет включать только четыре из них, а два других не совсем готовы для публичной игры.

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Diablo Immortal уже подверглась критике со стороны фанатов с момента его анонса в 2018 году, и многие игроки предпочитают новую полноценную игру для ПК или консолей, которая развивает основную историю. Однако Blizzard пообещала, что  «вся история, все классы и столько игрового процесса, сколько вы захотите» будут бесплатными, и что платный контент будет только косметическим или «служить дополнением игрового процесса».

Несмотря на реакцию фанатов, Blizzard заявила, что Diablo Immortal - это всего лишь часть более широкой мобильной стратегии, поэтому игроки могут ожидать больше мобильных дополнительных продуктов от студии. У Diablo Immortal еще нет установленной даты выпуска.

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