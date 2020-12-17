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Моменты съемок "Империя наносит ответный удар" выложены на ютуб к 40-летию фильма

Команда документалистов запечатлела драгоценные моменты сиквела «Звездных войн», которые вы можете увидеть прямо сейчас.
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Прошло 40 лет с тех пор, как «Империя наносит ответный удар», представившая смелое, удивительное и интеллектуальное продолжение «Новой надежды», космической эпопеи, познакомила мир со « Звездными войнами». Пока вы погружаетесь в это действие, отметьте его достояние с помощью невиданных ранее съемок, выпущенных на канале «Звездных войн» на YouTube, в которых представлены нежные моменты с  Марком Хэмиллом , Харрисоном Фордом и покойной Кэрри Фишер.
Красиво отснятый материал выглядит так, как будто он был снят вчера. Он показывает Марка Хэмилла, танцующего во время снежной бури, пару кадров с Харрисоном Фордом и Кэрри Фишер, развлекающими команду на съемочной площадке.

«Кэрри была очень забавной и развлекала всех», - говорит Джордж Лукас в новом аудиокомментарии. «Она могла командовать этими парнями, не выглядя глупо».

«То что она было боссом было важной частью ее характера. К тому же она была ниже всех остальных,  добавляет он, - но она прекрасно справлялась с этим».

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Если вы с нетерпением ждете нового контента по «Звездным войнам», Disney Plus недавно анонсировал 10 новых сериалов, которые будут выпущены в ближайшие пару лет, в том числе шоу, посвященное Оби-Вану Кеноби, в котором будет представлена реприза Хайдена Кристенсена его роль Дарта Вейдера и, конечно же, Юэна МакГрегора в роли титульного мастера-джедая.

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звездные войны звездные империя наносит ответный удар кэрри фишер
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