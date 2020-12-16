Крупный взлом агентств США мог начаться с софтверной компании SolarWinds
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Появляются все новые подробности о том, что несколько правительственных агентств США были взломаны . Согласно отчету Wall Street Journal во вторник, причиной предполагаемого взлома со стороны России стал черный ход, встроенный в программное обеспечение ИТ-компании SolarWinds из Остина.
Точка доступа, по-видимому, представляла собой программное обеспечение для управления сетью Orion компании SolarWinds. После того, как хакеры добавили бэкдор в код Orion, «программное обеспечение, подключенное к серверу, контролируемому хакерами, что позволило им начать дальнейшие атаки на клиента SolarWinds и украсть данные», - сообщает журнал.
Ранее Reuters сообщало, что хакеры, поддерживаемые иностранным правительством, отслеживают электронную почту в Министерстве финансов США и федеральном агентстве, ответственном за принятие решений в отношении политики в области Интернета и телекоммуникаций со ссылкой на неустановленные источники, знакомые с этим вопросом.
Как сообщает информационное агентство, хакеры, нацелившиеся на министерство финансов и Национальное управление по телекоммуникациям и информации министерства торговли, могут также нацеливаться на другие агентства. Как сообщает Reuters, в субботу Совет национальной безопасности собрался в Белом доме для обсуждения взлома.
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