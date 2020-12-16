Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Крупный взлом агентств США мог начаться с софтверной компании SolarWinds

Взлом федеральных агентств, похоже, произошел из бэкдора, заложенного в ИТ-фирме.
[ ] для раздела Блоги
2
!! RTX 3070 <b>сильно дешевле</b> чем 3060 Ti
Еще одна RTX 3070 даже дешевле
9 т.р. скидка на третью RTX 3070
10 000р скидка на четвертую RTX 3070
9000р скидка на пятую RTX 3070
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.



реклама

Появляются все новые подробности о том, что несколько правительственных агентств США были взломаны . Согласно отчету Wall Street Journal  во вторник, причиной предполагаемого взлома со стороны России стал черный ход, встроенный в программное обеспечение ИТ-компании SolarWinds из Остина. 

Точка доступа, по-видимому, представляла собой программное обеспечение для управления сетью Orion компании SolarWinds. После того, как хакеры добавили бэкдор в код Orion, «программное обеспечение, подключенное к серверу, контролируемому хакерами, что позволило им начать дальнейшие атаки на клиента SolarWinds и украсть данные», - сообщает журнал. 

анонсы и реклама
Скидка 40% на геймерское железо в Ситилинке
Распродажа остатков RTX 2070 Super в Ситилинке
-9000р на RTX 3060 Ti в Ситилинке
Еще одна RTX 3060 Ti со скидкой в Ситилинке
Обвал цен на RTX 3070 - слив по ценам 3060 в Ситилинке
RTX 3070 с огромной скидкой - смотри
ASUS RX 6800 в Регарде
Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке
Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке
Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Ранее Reuters сообщало, что хакеры, поддерживаемые иностранным правительством, отслеживают электронную почту в Министерстве финансов США и федеральном агентстве, ответственном за принятие решений в отношении политики в области Интернета и телекоммуникаций со ссылкой на неустановленные источники, знакомые с этим вопросом.

Как сообщает информационное агентство, хакеры, нацелившиеся на министерство финансов и Национальное управление по телекоммуникациям и информации министерства торговли, могут также нацеливаться на другие агентства. Как сообщает Reuters, в субботу Совет национальной безопасности собрался в Белом доме для обсуждения взлома.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор игровой гарнитуры MSI Immerse GH61
1
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: декабрь 2020
11
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Mirage 5
14
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Crysis Remastered
15
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC
36
Тестирование лучших игровых компьютеров в играх Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint и Wildlands
4
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – декабрь 2020
40
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Pro H410T/CSM
11
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe TeamGroup T-Force Cardea II TUF Gaming Alliance (TM8FPB001TOC310) объемом 1 ТБ
17
Битва процессоров: Core i5-10600КF VS Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
13

Интересные материалы

Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – декабрь 2020
13 декабря 2020 40
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Suprim X: шутки закончились
5 декабря 2020 43
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC
14 декабря 2020 36
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC (NE63070H19P2-1040G)
6 декабря 2020 32
Обзор и тестирование материнской платы ASRock B550 Taichi
4 декабря 2020 37
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Suprim X
3 декабря 2020 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Оперативная память ощутимо влияет на производительность в Cyberpunk 2077 — тест Tom's Hardware
119
Nvidia показала, как должна выглядеть Cyberpunk 2077 на видеокартах Geforce RTX
268
NVIDIA сообщила о появлении нового Закона Хуанга, вместо неработающего Закона Мура
137
Xiaomi назвала 49 смартфонов, которые получат Android 11 в 2021 году – полный список и сроки
+
Intel может совершить 50% рост производительности IPC процессоров в 2021 году – AMD не более 19%
48
Разработчик диспетчера задач Windows признался, что не верил в появление 32-ядерных процессоров
29
Microsoft увеличила количество рекламы в Windows 10 – неотключаемые баннеры при перезагрузке ОС
15
Энтузиаст обнаружил ещё одну проблему в Cyberpunk 2077 — есть решение для роста производительности
27
NVIDIA представит видеокарту GeForce RTX 3080 Ti с 10 496 ядрами CUDA и 20 ГБ памяти за 999 долларов
145
Samsung Galaxy A12 представлен в России – NFC, 5000 мА*ч и 48-Мп камера по цене от 11 990 рублей
6
Руководство CD Projekt RED провело неприятный разговор с инвесторами по поводу Cyberpunk 2077
17
PlayStation 5 не заняла первое место в рейтинге самых красивых консолей по версии японских СМИ
5
GeForce RTX 3090 дешевеет – цена на российском рынке почти сравнялась с рекомендованной NVIDIA
25
S.T.A.L.K.E.R. 2 открыла вакансии и ждёт кадрового пополнения
33
Японское агентство аэрокосмических исследований опубликовало фото с образцом астероида
7
Huawei nova 8 Pro получит Kirin 985, 120-Гц панель и 64-Мп камеру с уникальным дизайном
1
В сети появилась фотография чипа NVIDIA RTX GA102 в ИК лучах
4
Очередной 6-летний мальчик потратил $16000 в мобильной игре и Apple не собирается их возвращать
26
CD Projekt признала свои ошибки и готова вернуть игрокам деньги
43
GeForce RTX 3080 Ti появится не раньше конца февраля, в январе — RTX 3060 12 и 6 ГБ
35

Популярные статьи

Разгон батареи отопления — как повысить температуру воздуха в квартире
116
Ray Tracing: ищем те самые лучи на примере Киберпанк 2077 - слепое тестирование
112
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Crysis Remastered
15
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Mirage 5
14
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: декабрь 2020
11
Рождественская распродажа в магазине GoDeal24: Windows 10 Pro за $7,45 и скидки до 62%
Тестирование системы i5-8400 + GTX 1070 в серии игр Far Cry
20
Бесшумный офисный ноутбук с красивым дизайном - обзор ACER Aspire 1
4
Binned Chips DDR2: отбор чипов памяти под разгон - предыстория
13
Обзор игровой гарнитуры MSI Immerse GH61
1

Сейчас обсуждают

Beast78
17:49
Фанатик вы я играю на asus rtx 3090 oc, всё гуд мыла нет
Nvidia показала, как должна выглядеть Cyberpunk 2077 на видеокартах Geforce RTX
ego0550
17:47
Что сони вообще не выпускать игры на старыке консоли, там все игры мыловарня в 15-20 плавающих фпс.
Запускается на PS4, и хорошо – представитель CD Projekt RED считает, что Cyberpunk 2077 играбельна
Auroson1c
17:47
Крупный взлом агентств США мог начаться с софтверной компании SolarWinds
ego0550
17:46
Когда они начинали делать игру, не было еще ни новых приставок, ни крутых ПК. Просто сделали как получилось.
Запускается на PS4, и хорошо – представитель CD Projekt RED считает, что Cyberpunk 2077 играбельна
ахахах
17:45
физикса нету,а ты ток узнал.И слая нету уже,на 3090 ток ещё
Nvidia показала, как должна выглядеть Cyberpunk 2077 на видеокартах Geforce RTX
vitosol
17:45
Билл Гейтс-энтузиаст! По логике ТС.
Энтузиаст разработал чип для трассировки лучей на игровой консоли 1990 года
R2R
17:45
Я привёл скриншот с DLSS Quality, и помимо тех улучшений резкости, о которых я говорил, на нём ещё и fps в 1,5 раза выше, чем без DLSS. А про Reshade здесь заговорил именно ты. С Reshade и ENB все дав...
Nvidia показала, как должна выглядеть Cyberpunk 2077 на видеокартах Geforce RTX
Morder
17:44
Это говорит только о том, что менять свою 2080 Super, которая дает c DLSS Quality на ультрах в 2K без лучей 80 кадров не имеет никакого смысла. В крайнем случае на 3080Ti или 3090. И то с расчетом на ...
Nvidia показала, как должна выглядеть Cyberpunk 2077 на видеокартах Geforce RTX
Павел Новицкий
17:43
Запускается на PS4, и хорошо – представитель CD Projekt RED считает, что Cyberpunk 2077 играбельна
Андрей Илясов
17:42
они сделали отличную игру, с расчетом на крутые ПК и новые приставки. Про старые консоли они думали в последнюю очередь
Запускается на PS4, и хорошо – представитель CD Projekt RED считает, что Cyberpunk 2077 играбельна
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем