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Японское агентство аэрокосмических исследований, JAXA, вскрыло возвращенную капсулу с Хаябуса-2 и обнаружило сокровища из глубокого космоса, ожидающие внутри. В понедельник агентство опубликовало первые изображения материала, собранного с околоземного астероида Рюгу.

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Hayabusa2 - это космический корабль JAXA, исследующий астероиды, который провел 16 месяцев вокруг Рюгу в период с 2018 по 2019 год. За это время космический корабль совершил два приземления на поверхность астероида, собирая камни и обломки с его поверхности и храня их в капсуле для образцов, неофициально известной как таматебако или «шкатулка с сокровищами».

Ученые JAXA поместили капсулу во временную лабораторию, известную как «Quick Look Facility, QLF», где он пройдет испытания, направленные на обнаружение следов газов в контейнере.

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