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Новое поколение ноутбуков Asus TUF Gaming будет работать на процессорах семейства Intel Tiger Lake-H

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Один из топовых мобильных процессоров Intel Core i7-11370H поколения Tiger Lake-H, был замечен в новом поколении геймерских ноутбуков Asus TUF Gaming. Данная информация была замечена на сайте одного из крупных южноафриканских ритейлеров Pinnacle. Обновленная линейка ноутбуков включает по меньшей мере две модели ASUS TUF Gaming FX516PM-I716512W0T и TUF Gaming FX516PR-HN002T. Первая модель будет оснащена графическим адаптером nVidia GeForce RTX 3060 с 6 GB видео памяти. Конкретных характеристик второй модели на данный момент нет.

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Компания Intel пока не раскрывает конкретные спецификации мобильного процессора Core i7-11370H, так как его анонс пока только планируется в первом квартале 2021 года на международной выставке CES. Напомним, что семейство Tiger Lake-H будет основано на 10 нм архитектуре Willow Cove, топовые варианты в линейке будут иметь 8 ядер и 16 потоков по технологии Hyper-Threading и напрямую конкурировать с новейшей линейкой AMD Ryzen 5000H на микроархитектуре Zen 3.

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Ноутбук Asus TUF Gaming 15.6" с процессором Intel Core i7-11370H и видеокартой nVidia GeForce RTX 3060 6 GB, обладает матрицей с разрешением 1080p, укомплектован 16 GB оперативной памяти и SSD на 512 GB. Будет доступен в белом и черном цветах.

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