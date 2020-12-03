Анонс мобильных CPU Ryzen 5000 и графических ускорителей серии Radeon RX 6700 ожидается на CES 2021
Глава AMD Лиза Су 12 января 2021 года проведет презентацию в рамках международной выставки CES 2021. Планируется целый ряд анонсов. Конкретные продукты пока не названы, но первым и наиболее вероятным будет анонс мобильных процессоров AMD Ryzen 5000-го семейства Lucienne и Cezanne. Данные процессоры будут основаны на микроархитектуре Zen 3 и Zen 2 refresh, что позволит поднять на новый уровень производительность в мобильном сегменте.
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Также можно ожидать, что AMD представит следующее поколение графических чипов семейства Radeon RX 6700, в основе которых будет лежать архитектура RDNA 2. Новое поколение 7-нм графических процессоров Navi 2X в среднеценовом сегменте будет позиционироваться как конкурент графическим адаптерам RTX 3060 Ti и ниже. По аналогии с семейством Radeon RX 6800, ускорители семейства Radeon RX 6700 предложат лучшее соотношение цена/производительность.
Еще одним анонсом может стать поддержка настольных процессоров AMD Ryzen 5000-й серии Vermeer на материнских платах с чипсетами 400-й серии через обновление микрокода AGESA до версии 1.1.9.0 / 1.2.0.0. Данное обновление сейчас тестируется производителями материнских плат.
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