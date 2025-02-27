Модель отличается от китайской версии наличием процессора MediaTek Dimensity 6300

Компания OPPO представила на мировом рынке свой новый смартфон A5 Pro, который выделяется среди конкурентов своим прочным и надежным корпусом, а также ёмкой батареей с функцией быстрой зарядки. Кроме того, данная модель имеет дисплей с высокой частотой обновления кадров.

Смартфон отличается от китайской версии наличием процессора MediaTek Dimensity 6300, и поставляется с 6 или 8 ГБ оперативной памяти. Встроенное хранилище объёмом 256 Гб можно дополнительно увеличить при помощи карты microSD.

Устройство оснащено IPS-экраном размером 6,67 дюйма с разрешением 1604x720 пикселей, частотой обновления кадров 120 Гц и пиковой яркостью 1000 нит. Главная камера обладает разрешением 50 Мп, вспомогательная — 2 Мп, а фронтальная — 8 Мп.

Долговременная работа смартфона обеспечивается благодаря мощному аккумулятору ёмкостью 5800 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт. Корпус устройства защищён по стандартам IP68+IP69, а также соответствует строгим требованиям стандарта MIL-STD-810H.

Стоимость глобальной версии OPPO A5 Pro составляет 243 долларов за модель с 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти, в то время как модель с 8 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти обойдётся в 290 долларов.