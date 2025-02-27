Начальная цена устройства ожидается в районе 1099 долларов

Недавно, после того как появились рендеры складного Galaxy Z Fold7, инсайдер OnLeaks раскрыл изображения будущей раскладушки Galaxy Z Flip7. В отличие от прошлой версии, здесь ожидается расширение габаритов как внешнего, так и внутреннего дисплеев, хотя кардинальных изменений в конструкции пока не предвидится.

Согласно данным источника, Samsung Galaxy Z Flip7 получит внешний экран размером 3,6 дюйма и внутренний — 6,8 дюйма, что является небольшим увеличением по сравнению с 3,4- и 6,7-дюймовыми версиями в прошлогодней модели. Габариты смартфона слегка подрастут до 166,6 x 75,2 x 6,9 мм (и 9,1 мм, если считать камеру). Также стало известно, что компания Samsung намерена сделать складку на экране менее заметной.

На слуху также, что Galaxy Z Flip7 оснастят основной камерой на 50 мегапикселей и ультраширокоугольной на 12 мегапикселей. Что касается технических характеристик, то обсуждаются вероятность наличия процессора Exynos 2500 или Snapdragon 8 Elite, дополненного 12 ГБ оперативной памяти и выбором между 256 и 512 ГБ встроенного хранилища.

Ожидается, что ценник Galaxy Z Flip7 останется весьма знакомым, и будет начинаться от $1099, так же, как и у его предшественника. Презентация новинок от Samsung скорее всего произойдет летом.







