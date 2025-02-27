По сюжету тяжёлая паническая атака погружает уставшего кондуктора Романа в искаженную реальность с жуткой архитектурой и пугающими обитателями

Издательство Raw Fury совместно с испанской студией Red Soul Games представили обновлённую дату выпуска сюрреалистического хоррор-проекта Post Trauma, вдохновлённого канонами жанра.

Проект Post Trauma впервые был анонсирован еще в декабре 2022 года, и изначально его планировали выпустить весной прошлой года. Однако сроки перенесли: премьера была намечена на 29 октября 2024 года, но за месяц до этой даты стало известно, что релиз состоится только в 2025 году.

Теперь же сообщается, что Post Trauma появится 31 марта 2025 года и будет доступна на PC (новая демоверсия подготовлена для фестиваля «Играм Быть» в Steam), а также на PS5 и Xbox Series X/S. Этот анонс сопровождался выпуском свежего геймплейного трейлера.

«Путь был непростым, спасибо за ваше терпение. Мы с нетерпением ждём, когда вы сможете погрузиться в полную версию и поделиться впечатлениями о наших персонажах!» — отметил ведущий разработчик Роберто Серра Гаскон.

Сюжет повествует о тяжёлой панической атаке, которая погружает уставшего кондуктора Романа в искаженную реальность с жуткой архитектурой и пугающими обитателями.

Чтобы вернуться домой, ему придётся проявлять выдержку, разгадывать сложные загадки, сражаться (у игрока будет арсенал оружия) или избегать встреч с чудовищами (не все окажутся враждебными). Русская локализация пока остаётся под вопросом.

Post Trauma предлагает свежий подход к классическим элементам хоррор-жанра, таким как Silent Hill и Resident Evil, совмещая фиксированные ракурсы камеры и графику на базе Unreal Engine 5 с простым управлением и захватывающим звуковым сопровождением.