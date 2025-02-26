Они являются обновлёнными версиями серии 5000G, но без изменения технических характеристик

Компания AMD представила шесть новых процессоров из серии Ryzen 5005G, которые содержат встроенную графику Vega и работают на проверенной платформе AM4. В новой линейке появились модели Ryzen 7 5705G с восемью ядрами, Ryzen 5 5605G с шестью ядрами и Ryzen 3 5305G с четырьмя. Эти новинки являются, по сути, обновлёнными версиями серии 5000G, но без изменения технических характеристик.

Как и предыдущие модели, чипы Ryzen 5005G основаны на архитектуре Zen 3 (Cezanne) и имеют встроенную графику Vega. Они предлагаются в двух вариантах: стандартный с TDP 65 Вт и более экономный с 35 Вт. Фактически, изменения коснулись лишь названия, что подчёркивает стремление AMD к долгосрочной поддержке платформы AM4, дебютировавшей в 2017 году.

Несмотря на значительный возраст, графическая архитектура Vega остаётся основой для доступных решений от AMD. Информация о стоимости и дате выхода новых процессоров пока не раскрыта.

Аналитики утверждают, что Ryzen 5005G отлично подойдут для офисных задач и простых игр, где ключевым критерием является стоимость, а не топовая производительность. Однако отсутствие технологических новшеств может поставить под сомнение их конкурентоспособность в сравнении с более современными процессорами серии 7000.



