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andr83
Компания Teclast представила планшет M50 Plus
Цена должна составить всего 86 долларов

Технологическая компания Teclast расширила свою серию M50, представив новый планшет M50 Plus под управлением Android, доступный по привлекательной цене в $86.

Одной из главных отличительных черт M50 Plus выступает его 10,1-дюймовый ламинированный IPS-дисплей с разрешением 1920x1200 пикселей. Экран получил сертификацию от TÜV Rheinland для уменьшения вредного воздействия синего освещения, что делает его более благоприятным для глаз. С яркостью в 350 нит, дисплей обеспечивает четкость и ясность при любом освещении.

Внутри устройства находится процессор MediaTek Helio G85 в сочетании с графическим чипом Mali-G52 MC2. Планшет включает 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, которую можно виртуально расширить на 10 ГБ, что увеличивает общий объем ОЗУ до 16 ГБ. Место для хранения данных обеспечивается встроенной памятью на 128 ГБ EMMC. Работает планшет на Android 14, предлагая такие функции, как Parallel View для работы в нескольких приложениях и улучшенная панель задач для удобной навигации.

На задней стороне установлена 13-мегапиксельная камера для съемки фото и видео, дополненная вспышкой, а фронтальная камера с разрешением 8 мегапикселей прекрасно подходит для видеообщения и селфи. Устройство питается от мощного аккумулятора емкостью 7000 мАч, который заряжается через USB Type-C.

Планшет M50 Plus дополнен двумя динамиками, разъемом для наушников 3,5 мм и поддержкой 4G. В дополнение к этому, он оснащен Wi-Fi 5 ГГц, Bluetooth 5.0 и множеством сенсоров, включая GPS, ГЛОНАСС, Galileo, а также датчики гравитации и освещенности, что делает его еще более универсальным. 

#teclast #teclast m50 plus
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