Он получил 8-поршневые суппорты, которые обеспечивают исключительное торможение и безопасность при движении

Американская корпорация Specialty Vehicles Engineering (SVE) представила обновлённую модификацию своего популярного пикапа GMC Sierra HD образца 2025 года. Под его капотом теперь находится мощный 6,8-литровый мотор V8 с нагнетателем. Этот силовой узел оборудован современным кованым коленвалом и алюминиевыми поршнями, способен развивать мощность в 1000 лошадиных сил и предназначен для работы на топливе с октановым числом 91 или 93.

Специалисты компании SVE установили 8-поршневые суппорты. За дополнительную плату также доступен специальный комплект усовершенствованной подвески Fox, которая по своим характеристикам аналогична той, что используется на внедорожниках Toyota TRD. Эта подвеска увеличивает дорожный просвет на 12,7 см, что делает автомобиль ещё более устойчивым и способным справляться с различными дорожными условиями, а также 35-дюймовые кованые колёса.

Что касается салона, то изменения здесь минимальны и сводятся лишь к добавлению эмблем SVE на сиденьях и ковриках.