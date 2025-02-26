До этого они предлагались только для iPhone

Примерно год назад стартап Clicks выпустил на рынок чехлы с физической клавиатурой для iPhone. За это время продажи превысили отметку в 100 000 единиц. Теперь компания намерена покорить владельцев смартфонов Google Pixel, Motorola Razr и Samsung Galaxy S25 аналогичными аксессуарами.

Эти клавиатурные чехлы, дизайн которых немного напоминает устройства BlackBerry, пока совместимы с ограниченным количеством моделей указанных смартфонов. Например, они подойдут для Motorola Razr и Razr Plus 2024 года выпуска. Чехлы Clicks сохраняют возможность складывания смартфона и будут доступны в голубом и черном цветах примерно за $139 с конца мая, предзаказ позволит сократить стоимость до $49.

Аксессуар для флагмана Samsung Galaxy S25, появится на рынке не ранее июня, в черном и красном исполнении. Версия клавиатуры для Android-смартфонов обладает поддержкой специальных комбинаций клавиш для быстрого выполнения задач, а также имеет отдельную клавишу для вызова ИИ-ассистента Gemini. Подсветка клавиатуры питается через порт USB-C, что удобно и практично.

Что касается устройств от Google, то чехлы подходят исключительно для Pixel 9 и Pixel 9 Pro, и их можно будет приобрести с конца апреля по цене $139 в ярко-желтом либо черном вариантах. Сделавшие заказ до 21 марта получат приятную скидку — стоимость составит всего $99. Встроенные магниты в данной модификации чехла обеспечивают лучшую совместимость с беспроводной зарядкой.







