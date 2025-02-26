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andr83
Чехлы с физической qwerty-клавиатурой станут доступны для смартфонов Google, Samsung и Motorola
До этого они предлагались только для iPhone

Примерно год назад стартап Clicks выпустил на рынок чехлы с физической клавиатурой для iPhone. За это время продажи превысили отметку в 100 000 единиц. Теперь компания намерена покорить владельцев смартфонов Google Pixel, Motorola Razr и Samsung Galaxy S25 аналогичными аксессуарами.

Эти клавиатурные чехлы, дизайн которых немного напоминает устройства BlackBerry, пока совместимы с ограниченным количеством моделей указанных смартфонов. Например, они подойдут для Motorola Razr и Razr Plus 2024 года выпуска. Чехлы Clicks сохраняют возможность складывания смартфона и будут доступны в голубом и черном цветах примерно за $139 с конца мая, предзаказ позволит сократить стоимость до $49.

Аксессуар для флагмана Samsung Galaxy S25, появится на рынке не ранее июня, в черном и красном исполнении. Версия клавиатуры для Android-смартфонов обладает поддержкой специальных комбинаций клавиш для быстрого выполнения задач, а также имеет отдельную клавишу для вызова ИИ-ассистента Gemini. Подсветка клавиатуры питается через порт USB-C, что удобно и практично.

Что касается устройств от Google, то чехлы подходят исключительно для Pixel 9 и Pixel 9 Pro, и их можно будет приобрести с конца апреля по цене $139 в ярко-желтом либо черном вариантах. Сделавшие заказ до 21 марта получат приятную скидку — стоимость составит всего $99. Встроенные магниты в данной модификации чехла обеспечивают лучшую совместимость с беспроводной зарядкой.



#samsung #google #motorola #чехлы #clicks technology
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Chihonya
17:44
по вазелин это к Гега Озургетский)))
Сколько будет стоить видеокарта Radeon RX 9070 XT, и почему решающей станет битва FSR 4 vs DLSS 4
Тритон
17:43
Да будут тебе пруфы через 2 дня, готовь вазелин.
Сколько будет стоить видеокарта Radeon RX 9070 XT, и почему решающей станет битва FSR 4 vs DLSS 4
Chihonya
17:42
пруфы
Сколько будет стоить видеокарта Radeon RX 9070 XT, и почему решающей станет битва FSR 4 vs DLSS 4
Chihonya
17:42
ты же нищук известный своей успешностью)
Сколько будет стоить видеокарта Radeon RX 9070 XT, и почему решающей станет битва FSR 4 vs DLSS 4
Тритон
17:41
Вроде как уже слили результаты тестирования Радеонов 9ххх и 5070/5070ти, красные проигрывают по всем дисциплинам.
Сколько будет стоить видеокарта Radeon RX 9070 XT, и почему решающей станет битва FSR 4 vs DLSS 4
ЮРА ОНИЩЕНКО
17:38
Да когда будут доступны 4-х ядерные процессоры АМД с графикой и pci-e 4
Названы все основные характеристики видеокарт AMD Radeon RX 9070 и 9070 XT
Артемий Елистратов
17:37
3050 слабая?Ха-ха.Похоже кто то клея обнюхался.В сборке за 50к на средних-высоких настройках 70+ФПС в играх.Что очень неплохо.
Пользователь Reddit с RTX 5090 увеличил ФПС в 6 раз в некоторых играх, добавив к ней слабую RTX 3050
ЮРА ОНИЩЕНКО
17:32
Да вообще плевать на тех, кто сидит на 60 Гц мониках
Сколько будет стоить видеокарта Radeon RX 9070 XT, и почему решающей станет битва FSR 4 vs DLSS 4
Кирилл Беспалов
17:28
ну да, согласен
Почему у Radeon RX 9070 XT нет шансов, даже если видеокарта AMD будет быстрее GeForce RTX 5070 Ti
Кирилл Беспалов
17:28
когда они привыкли-то это делать? вон, 7800 ХТ, к примеру, по кадрам как 4070, но стоила на 20-30к дешевле. Без лучиков правда, зато всё остальное в порядке
Почему у Radeon RX 9070 XT нет шансов, даже если видеокарта AMD будет быстрее GeForce RTX 5070 Ti
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