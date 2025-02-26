Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
andr83
Great Wall Motor представила обновлённый внедорожник Tank 300 2025 модельного года
Он будет отличаться свежей цветовой палитрой и усовершенствованным интерьером

Компания Great Wall Motor представила обновлённую версию своего внедорожника Tank 300 образца 2025 года, которая отличается свежей палитрой цветовых решений и усовершенствованным интерьером.

Особого внимания заслуживает новый оттенок кузова, который напоминает песчаный жёлтый цвет, в то время как интерьер выполнен с преобладанием ярких красно-чёрных контрастов. На приборной панели установлен, центральный дисплей управления диагональю 14,6 дюйма.

Автомобиль теперь оснащён передовым электронным селектором переключения передач, беспроводной зарядкой для смартфонов, что, безусловно, добавляет удобства, и обновлённой системой вентиляции с новыми дефлекторами.

Для автомобиля Tank 300 2025 предлагаются три варианта силовых установок: бензиновая, дизельная и гибридная Hi4-T.

Габаритные размеры внедорожника составляют 4750 (4775) x 1930 x 1903 (1927) мм, колёсная база — 2750 мм. Это обеспечивает отличную манёвренность и устойчивость автомобиля на различных дорожных покрытиях.

#tank 300 2025
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Хоррор «Обезьяна» собрал 14,2 миллиона долларов за первые выходные в американском прокате
3
В Gmail планируют отказаться от аутентификации по SMS сообщениям в пользу одноразовых QR-кодов
2
Разработчики Knight's Path объяснили сходство с Kingdom Come: Deliverance 2 историческим контекстом
+
Huawei анонсировала смартфон нового форм-фактора, который будет представлен в марте
2
ASUS предлагает геймерам заменить видеокарты GeForce GTX 10-Series на ASUS Dual GeForce RTX 3060
6
Rockstar переименовала устаревшую версию GTA V на ПК в Grand Theft Auto V Legacy
1
Китайские магазины предлагают нестандартные решения для защиты новых видеокарт от плавления
11
Создателями биткоина являются программисты Б.Коэн и Л.Сассемен, сообщает АиФ со ссылкой на хакеров
+
В России начато проектирование крупнейшего завода по производству редкоземельных металлов
2
Космический зонд New Horizons готовится пересечь границу Солнечной системы
+
Samsung возвращает "камерный островок" в новых бюджетных смартфонах серии "М"
+
6 старых флагманов Xiaomi получат новую операционную систему HyperOS 2 в 2025 году
+
Ученые предположили, что облако Оорта окутывающее Солнечную систему, может быть спиральным
1
Oppo анонсировала флагманы Find X8 Ultra и Find X8 Next с акцентом на ночную съёмку
+
Мокринский виадук в Чувашии планируют благоустроить до 2030 года
+
Джеймс Ганн поделился подробным планом новой DC-вселенной
+
В Шуе начался выпуск первых российских базовых станций 5G
+
Портал GSMArena сравнил Samsung Galaxy S25 Ultra и iPhone 16 Pro Max в серии тестов
+
Honda Accord с обновлённым обликом на 2026 год готов дебютировать в Китае
1
Amazfit выпустила обновление для смарт-часов T-Rex 3
+

Популярные статьи

Собираем игровой ПК из б/у комплектующих за 31 000 рублей для всех ААА-игр 2025 года
17
Разгон PlayStation 3 на 70%, кастомные прошивки заметно повышают частоту кадров в играх
11
Сравниваем производительность ArchLinux, Ubuntu, Garuda, Chimbalix, MX Linux на примере одной игры
16
Три способа решить проблему чёрного оверлея Steam в игре Half-Life 2
16
Почему у Radeon RX 9070 XT нет шансов, даже если видеокарта AMD будет быстрее GeForce RTX 5070 Ti
47
Как проверить, что вашей видеокарте 50 серии не достает ROP
17
Зачем нужна огромная библиотека игр в Steam, GOG или Itch
4
Краткий обзор онлайн-шутера Due Process
1
Лучшие тренажеры и спортивные снаряды при малоподвижном образе жизни — рейтинг 2025 года
3
Сколько будет стоить видеокарта Radeon RX 9070 XT, и почему решающей станет битва FSR 4 vs DLSS 4
2

Сейчас обсуждают

Александр
14:57
Нехрен ходовую карту к детскому акаунту привязывать. Да и к своему тоже...
Минцифры рассмотрит инициативу о контроле родителей за покупками детей в играх
AndreY33_80
14:56
Чертила чимбало гляжу комменты трёт с помощью одменов. Хотя я правду сказал, что лучше бы у него в башке замкнуло и он отключился
Как чип AMD Radeon привёл к поломке ноутбука после гарантийного срока
newceyre
14:51
Опять нищенки на 1050 мимо
Для Remake Gothic потребуется минимум GeForce RTX 2070 и четырёхъядерный процессор
Александр
14:50
FG нужен для тех, у кого и так FPS больше 60, а моник 120 и более герц.
Сколько будет стоить видеокарта Radeon RX 9070 XT, и почему решающей станет битва FSR 4 vs DLSS 4
Максим Ситников
14:50
Может стоит добавить разрушаемый гомоидеетично-небинарный фригидно феминый транс объект?
В Японии требуют удалить из Assassin's Creed Shadows разрушаемые объекты, относящиеся к святыням
Александр
14:42
Верхушку поляков. Обычный народ там вполне нормальный. У друга тетка за поляка вышла, сейчас в Польше живёт, так когда против русских поперли, соседи за неё, если кто обидит, звездюлей раздать грозили...
Польша отправит Украине новый пакет военной помощи на €200 млн
cypher1999
14:40
А скорость на мелкоблочке, которая используется примерно 99% времени - какой была - такой и осталась ?
Samsung представила PCIe 5.0 твердотельные накопители 9100 Pro со скоростью до 14,8 ГБ/с
Александр
14:33
Давно пора отреагировать! А то развели одну большую псарню. Нефиг кормить дармоедов которые типа их отлавливают и кастрируют. Нужно всего лишь разрешить отстреливать бродячих собак как раньше. У нас п...
Володин поручил комитетам Госдумы разработать нормы для защиты детей от бездомных собак
Sergej V
14:31
зачем вообще нужен генератор кадров , если база остаётся прежней? убедить себя в самообмане? смотрите, у меня не 30 кадров , а 120? и пофиг на дикий инпутлаг , гостинг и мыло :)
Сколько будет стоить видеокарта Radeon RX 9070 XT, и почему решающей станет битва FSR 4 vs DLSS 4
Evgeniy Tikhonov
14:19
В каком месте они дешевле?
ASUS предлагает геймерам заменить видеокарты GeForce GTX 10-Series на ASUS Dual GeForce RTX 3060
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем