Он будет отличаться свежей цветовой палитрой и усовершенствованным интерьером

Компания Great Wall Motor представила обновлённую версию своего внедорожника Tank 300 образца 2025 года, которая отличается свежей палитрой цветовых решений и усовершенствованным интерьером.

Особого внимания заслуживает новый оттенок кузова, который напоминает песчаный жёлтый цвет, в то время как интерьер выполнен с преобладанием ярких красно-чёрных контрастов. На приборной панели установлен, центральный дисплей управления диагональю 14,6 дюйма.

Автомобиль теперь оснащён передовым электронным селектором переключения передач, беспроводной зарядкой для смартфонов, что, безусловно, добавляет удобства, и обновлённой системой вентиляции с новыми дефлекторами.

Для автомобиля Tank 300 2025 предлагаются три варианта силовых установок: бензиновая, дизельная и гибридная Hi4-T.

Габаритные размеры внедорожника составляют 4750 (4775) x 1930 x 1903 (1927) мм, колёсная база — 2750 мм. Это обеспечивает отличную манёвренность и устойчивость автомобиля на различных дорожных покрытиях.