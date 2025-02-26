Они станут преемниками чипов Xeon E-2400, выпущенных в декабре 2023 года. Для сравнения, Core Ultra 9 285K, оценивается в $589

Корпорация Intel представила новую линейку серверных процессоров Xeon 6300, которые предназначены для начального уровня и станут преемниками чипов Xeon E-2400, выпущенных в декабре 2023 года. Intel утверждает, что мощность Xeon 6300 превышает своих предшественников до 1,3 раза.

Примечательно, что обе серии, Xeon 6300 и Xeon E-2400, базируются на идентичных кристаллах Raptor Lake. Следовательно, серия 6300 скорее представляет собой обновлённую и переименованную версию, нежели полное переосмысление предыдущего поколения.

Линейка Xeon 6300 включает восемь моделей процессоров, варьирующихся от четырёх до восьми ядер и способных обрабатывать от 8 до 16 потоков. Все чипы оснащены P-ядрами с тактовой частотой от 2,7 ГГц до внушительных 5,7 ГГц. Объем кэш-памяти L3 составляет 12 Мбайт для четырехъядерных, 18 Мбайт для шестиядерных и 24 Мбайт для восьмиядерных моделей. Уровень энергопотребления колеблется от 55 Вт для младших версий до 95 Вт для старших моделей, и все они подходят для разъёма LGA 1700.

Процессоры Xeon 6300 могут поддерживать до 128 Гбайт двухканальной памяти DDR5-4800 (ECC), обеспечивать до 15 портов USB 3.2, а также интегрированы с поддержкой 16 линий PCIe 5.0 и до 24 линий PCIe 4.0. Что касается цен, Intel определила их в диапазоне от $199 до $545. В сравнении, флагманская потребительская модель, Core Ultra 9 285K, оценивается в $589.