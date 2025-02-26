В их число входят Asus, Gigabyte, HP, Lenovo, Mechrevo и MSI

Производители ноутбуков начали принимать предзаказы на новые игровые ноутбуки, оснащенные видеокартами GeForce RTX 5090, RTX 5080 и RTX 5070 Ti. Об этом недавно сообщила компания Nvidia

Крупные производители ноутбуков, такие как Asus, Gigabyte, HP, Lenovo, Mechrevo и MSI начали прием заявок. В дальнейшем список доступных моделей будет расширяться.

Nvidia обратила внимание, что доступность тех или иных ноутбуков от разных OEM-партнёров может быть различной в зависимости от региона. Новые видеокарты GeForce RTX 5000-й серии, базирующиеся на архитектуре Blackwell, комплектуются технологиями DLSS 4 с функцией генерации мультикадров и Max-Q, включая продвинутое управление питанием и режим экономии энергии при низкой задержке сна. Эти технологии позволяют уменьшить расход энергии за счет быстрого отключения неактивных элементов графического процессора и перевода GPU в спящий режим для экономии энергии и увеличения времени автономной работы.

По словам представителей Nvidia, ноутбуки с графическими процессорами GeForce RTX 5000-й серии могут работать с моделями искусственного интеллекта в два раза большего размера, чем аналогичные устройства предыдущего поколения. Эти графические карты также на 40 % быстрее выполняют кодирование видео. Кроме того, технологии Max-Q увеличивают время работы батареи на 40 %. Вот некоторые модели ноутбуков с графикой GeForce RTX 5000-й серии:

Ноутбук Asus ROG Strix SCAR 16 может быть оснащен графическими процессорами GeForce RTX 5090, RTX 5080 и RTX 5070 Ti, имеет Mini-LED экран с разрешением 2560 × 1600 пикселей и частотой обновления 240 Гц, поддерживает функции Advanced Optimus и MUX-переключатели. Модули оперативной памяти и SSD легко заменяются; присутствует яркая RGB-подсветка.

Gigabyte Aero X16 представлен с графическими процессорами GeForce RTX 5090, RTX 5080 или RTX 5070 Ti и экраном с разрешением 2560 × 1600 пикселей. Возможности включают до 64 ГБ оперативной памяти и до 4 ТБ SSD. Вес устройства составляет всего 1,9 кг, а его толщина — 16,75 мм; оснащен батареей 76 Вт·ч.

HP OMEN Max 16 включает GeForce RTX 5080 и предлагает экран с разрешением 2560 × 1600 пикселей, частотой 240 Гц и сертифицированный как VESA True Black HDR 400.

Модель Lenovo Legion Pro 7i — это 16-дюймовый ноутбук с GeForce RTX 5090, 64 ГБ DDR5-6400, батареей 99,99 Вт·ч и OLED-экраном со соотношением сторон 16:10. Экран имеет разрешение WQXGA, частоту обновления 240 Гц, яркость до 500 кд/м2 и время отклика менее 0,5 мс. Предзаказы начнут приниматься с 3 марта.

Mechrevo Yao Shi 16 Ultra поддерживает видеокарты GeForce RTX 5090, RTX 5080 или 5070 Ti и оснащён батареей на 99 Вт·ч. Экран поддерживает разрешение 2560 × 1600 пикселей, частоту 300 Гц, яркость 1200 кд/м2 и имеет Mini-LED подсветку.

Ноутбуки MSI Raider 18 HX AI предлагаются с видеокартами GeForce RTX 5090 и GeForce RTX 5080. Оснащены 18-дюймовыми экранами Mini-LED разрешения 4K с частотой обновления 120 Гц, сертифицированы по DisplayHDR 1000. Батарея обладает ёмкостью 99,9 Вт·ч.



















