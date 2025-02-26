Цена должна составить 3300 долларов

Panasonic презентовала обновлённую версию своей беззеркальной камеры — Lumix S1RII, разработанную в качестве преемника модели Lumix S1R, представленной в 2019 году.

Новинка отличается модернизированным сенсором, компактным корпусом, возможностью гибридной фокусировки и поддержкой 8K видеозаписи с частотой 30 кадров/с. В Lumix S1RII внедрили технологии распознавания глаз и лиц, а также улучшили точность слежения за движущимися объектами благодаря применению искусственного интеллекта.

Камера обзавелась 44,3-мегапиксельным CMOS-сенсором с обратной засветкой, который, хоть и уступает по количеству пикселей (47,3 Мп) предыдущей версии, предлагает расширенные возможности видеосъёмки, такие как запись в 5,8K при использовании формата Apple ProRes RAW HQ или ProRes RAW без надобности в дополнительных устройствах.

Lumix S1RII предоставляет возможности съёмки 12-битного RAW с полным разрешением на скорости до 40 кадров/с при выборе электронного затвора и до 10 кадров/с (либо девять для 14-битных RAW-файлов) при использовании механического затвора.

Для тех, кто стремится к сверхвысокому разрешению, камера предлагает опцию съёмки с разрешением 177 мегапикселей, которого удаётся достичь посредством сдвига сенсора на полпикселя и комбинированию нескольких снимков.

Встроенная система стабилизации изображения камеры сравнима по эффекту с восьмиступенчатой экспозицией. Для видеосъёмки Lumix S1RII применяет электронную стабилизацию, которая минимизирует искажения без обрезки кадра и сохраняет исходный угол обзора.

Устройство располагает OLED-видоискателем с разрешением 5,76 мегапикселей и трёхдюймовым сенсорным ЖК-дисплеем с откидной функцией и разрешением в 1,84 мегапикселя.

Слоты для карт памяти SD UHS-II и CFexpress Type B, возможность записи видео на внешний SSD через USB Type-C со скоростью 10 Гбит/с и полноразмерный HDMI-порт для подключения к внешнему дисплею.

Весит устройство всего 800 грамм. Panasonic планирует выпустить Lumix S1RII на рынок к концу марта по цене в $3300.















