Ожидается, что кулеры Pure Rock 3 выйдут на рынок с 11 марта.

Компания Be quiet! представила свежую серию процессорных кулеров под брендом Pure Rock 3, включая пять инновационных моделей: Pure Rock 3 Black, Pure Rock 3 LX, Pure Rock Pro 3 Silver, Pure Rock Pro 3 Black и Pure Rock Pro 3 LX. Кулеры версии LX выделяются вентиляторами Light Wings LX с эффектной ARGB-подсветкой, в то время как другие модели оснащены вентиляторами Pure Wings 3 без подсветки.

Конструкции кулеров Pure Rock Pro 3 выполнены в двухсекционном башенном формате и могут эффективно рассеивать тепло мощностью до 250 Вт. Эти устройства оборудованы шестью тепловыми трубками и медным основанием с никелированным покрытием.

Pure Rock Pro 3 Silver представлены в стильной черно-серебристой палитре, тогда как Pure Rock Pro 3 Black выдержаны в полностью черном оформлении. Они комплектуются вентиляторами Pure Wings 3 диаметром 120 мм с возможностью ШИМ-регулировки скорости вращения, в то время как модели LX приобрели 120-мм вентиляторы Light Wings LX с ARGB-подсветкой и уровень шума у всех вариантов Pro 3 не превышает 34,8 дБА при максимальной нагрузке.

Благодаря асимметричному расположению тепловых трубок в Pure Rock Pro 3, установка высоких модулей памяти становится простой задачей. Крепления со смещением подходят для платформы AMD Socket AM5, что позволяет оптимально позиционировать кулер над самыми нагреваемыми участками процессора. В качестве теплопередающей среды можно использовать как стандартную термопасту, так и жидкий металл.

Модели Pure Rock 3 Black и Pure Rock 3 LX с одним радиатором позволяют отводить до 190 Вт тепла. Они снабжены четырьмя 6-мм тепловыми трубками с HDT-технологией. Вентилятор в Pure Rock 3 Black – это 120-мм Pure Wings 3 с ШИМ-регулировкой, тогда как Pure Rock 3 LX использует 120-мм вентилятор Light Wings LX с ARGB-подсветкой. Их максимальный уровень шума составляет 31,2 дБА.

Для упрощенного монтажа на материнскую плату, модели Pure Rock 3 Black и Pure Rock 3 LX предусматривают предустановленные крепёжные мостики. Они также поддерживают смещённую установку на платформе AMD Socket AM5, что делает их удобными при использовании с модулями памяти с высокими радиаторами.

Ожидается, что кулеры Pure Rock 3 выйдут на рынок с 11 марта, хотя их цены пока остаются неизвестными.