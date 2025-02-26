Он будет первым электрическим кроссовером бренда

Компания Li Auto представила официальное изображение своей первой электрической модели кроссовера Li i8. Дизайн этого автомобиля объединяет черты серий L и Li Mega, а сам Li i8 будет венцом линейки Li Auto i.

Первоначально планировалось выпустить Li i8 в прошлом году, но ранние фотографии выявили его сходство с Li Mega, что не соответствовало ожиданиям. Это привело к тому, что компания решила полностью переосмыслить внешний вид Li i8, чтобы он больше напоминал популярную серию L.

Li i8 сразу узнается по темным стойкам и крыше, традиционным зеркалам заднего вида, интегрированным дверным ручкам и наличию датчика LiDAR. Спереди выделяется крупный прямоугольный воздухозаборник, оснащенный радаром и камерой для панорамного обзора. Сзади кроссовер имеет двухкамерную систему в спойлере крыши.

Внутренний облик нового Li i8 гармонирует с остальными моделями Li Auto. Он оснащен двумя 15,3-дюймовыми экранами и рулем с узким сенсорным дисплеем, который заменяет классическую приборную панель проекционным дисплеем. Передние сиденья обеспечены широкой боковой поддержкой, придающей дополнительный комфорт.

Длина автомобиля составляет около пяти метров, и он использует собственный силовой модуль SiC от Li Auto, который серийно производится с 13 февраля. Производитель утверждает, что этот модуль делает работу двигателя более тихой и энергоэффективной. Li Auto i8 также способен поддерживать быструю зарядку 5C.