Она сможет функционировать в режимах быстрого и моментального ответа

Компания Anthropic представила обновлённую языковую модель Claude 3.7 Sonnet. Эта передовая модель, созданная с учётом последних достижений в области обработки языка, предлагает два режима работы: быстрый и моментальный ответ. Кроме того, она обладает более глубоким и детальным анализом задаваемых ей вопросов.

Характерной особенностью Claude 3.7 Sonnet является режим анализа, при котором модель самостоятельно исследует поставленную задачу, тщательно оценивает условия, делает обоснованные предположения и формулирует выводы, прежде чем предложить ответ пользователю. Благодаря использованию API, разработчики имеют возможность регулировать степень глубины анализа, что также оказывает влияние на расход вычислительных ресурсов, которые может позволить себе модель.

Разработчики уверены, что Claude 3.7 Sonnet является первой в своем роде гибридной размышляющей моделью на рынке современных технологий. В отличие от решений, предлагаемых другими известными компаниями, такими как OpenAI и xAI, для активации режима размышления в данной модели нет необходимости заменять всю модель — достаточно всего лишь установить соответствующий параметр в настройках системы.

Claude 3.7 Sonnet доступна во всех тарифных планах, включая бесплатный, профессиональный, командный и корпоративный варианты. Она прекрасно интегрирована с широко используемыми облачными платформами, такими как Amazon Bedrock и Google Cloud Vertex AI, что обеспечивает её пользователям высокий уровень удобства и доступности. Стоимость обслуживания данной модели остается неизменной и составляет всего $3 за миллион входящих токенов и $15 за миллион исходящих токенов, включая те, что используются для аналитических процессов, выполняемых моделью.