Компания считает QR-коды более защищенным методом

Использование SMS-кодов для аутентификации теряет статус самого защищенного метода, и Google планирует заменить его. В ближайшее время устаревшая система идентификации при входе будет замещена более защищенными QR-кодами.

Сейчас одним из вариантов подтверждения личности в Gmail является шестизначный код, приходящий по SMS. Однако этот метод имеет свои риски: такие коды могут быть перехвачены злоумышленниками или пользователь может остаться без доступа к телефону, куда поступает сообщение.

В ближайшем будущем Google намерен отказаться от SMS-кодов в пользу QR-кодов. Чтобы пройти аутентификацию, пользователю понадобится отсканировать QR-код с помощью камеры своего смартфона, а не ожидать SMS-сообщение. Это нововведение призвано усилить защиту от фишинговых атак, где злоумышленники обманом добиваются, чтобы пользователи делились кодами из SMS.

Кроме того, останутся доступными иные способы аутентификации, такие как использование специальных мобильных приложений или ключей безопасности. Google также предлагает функцию «Войти с помощью Google», позволяющую пользоваться другими сервисами компании для подтверждения личности.