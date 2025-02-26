Готовится запуск массового производства гибридного внедорожника Hyundai Palisade

Автогигант Hyundai Motor объявил о запуске массового производства новой гибридной версии кроссовера Palisade Hybrid. Эта многофункциональная и современная модель должна поступить в продажу во втором квартале этого года.

Согласно данным от отраслевых источников, уже сегодня, 25 февраля, начинается возведение современного и высокотехнологичного производственного комплекса на первой линии заводских мощностей Ulsan 5, где будет налажен выпуск новинки Palisade. Завершение строительных работ ожидается 2 марта. В дополнение к этому, в следующем месяце запланирована модернизация одной из производственных линий на заводе Ulsan 4, что позволит в будущем значительно увеличить объёмы производства данной модели и удовлетворить растущий спрос.

На гибридный Palisade, безусловно, наблюдается ажиотажный и стремительно растущий спрос: около 70% из первых 33 567 предварительных заказов приходится именно на эту обновлённую версию, несмотря на её более высокую цену — на 4 500 долларов больше по сравнению с традиционным бензиновым вариантом. Это, без сомнения, свидетельствует о возрастающем интересе к гибридным технологиям среди крупных внедорожников.

Ключевой особенностью Palisade Hybrid должна стать передовая гибридная система Hyundai, которая будет впервые представлена в этой модели. Благодаря данной инновации, которая включает в себя множество современных решений, автомобиль сможет выдавать впечатляющую мощность в 334 лошадиные силы и проехать более 1000 километров без необходимости в заправке, что, безусловно, станет значительным шагом вперед в области гибридных технологий.