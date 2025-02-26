Выход модели R2 может вызвать волну тревоги в США, где право лидерства в сфере ИИ рассматривается как национальный приоритет. В то же время китайские власти и компании активно внедряют продукты DeepSeek в свою работу, среди которых и крупнейшие корпорации вроде Baidu и Tencent.

В январе китайский стартап DeepSeek, работающий в области искусственного интеллекта, привел к обвалу мирового рынка акций, представив свою нейросеть R1, обладающую способностью к глубокому анализу. Эта инновация оставила конкурентов позади, несмотря на то, что её разработка стоила значительно меньше. Теперь компания стремится ускорить развитие её наследника.

Изначально модель R2 должна была дебютировать в начале мая, но DeepSeek делает всё возможное, чтобы выпустить её раньше. Ожидается, что обновлённая версия сможет генерировать более совершенные программы.

Конкуренты DeepSeek всё ещё не могут оправиться от воздействия модели R1, которая работала на менее мощных процессорах от Nvidia, но всё же смогла составить конкуренцию продуктам, на которые американские техногиганты потратили громадные ресурсы.



