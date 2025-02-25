Им оказался китайский робот EngineAI PM01





Достижение, состоявшееся в 2017 году, когда робот "Атлас" от Boston Dynamics впервые выполнил сальто назад, ознаменовало значительный шаг вперёд. Он использовал гидравлику для этого манёвра, однако пришлось ждать семь лет, прежде чем электрический "Атлас" повторил этот трюк. Первым электрическим роботом, который смог выполнить заднее сальто, стал китайский Unitree H1.

Сальто вперёд считается более сложной задачей, и долгое время никто не мог её решить. Но недавно стало известно, что робот PM01 из китайской компании EngineAI наконец-то справился с этой задачей.

Ранее EngineAI демонстрировала возможности своего робота SE01, который уверенно передвигался возле штаб-квартиры в Шэньчжэне. Интересно, что модель PM01 обладает способностью легко выполнять передние сальто благодаря своей компактности по сравнению с SE01. Он имеет рост 1,38 метра и весит 40 килограммов. Масса играет ключевую роль в подобных трюках, например, рекордсменом по прыжкам в длину на Земле по-прежнему остаётся обычная блоха.

Робот PM01 уже доступен на рынке и его можно приобрести за $13 700. Он имеет пять степеней свободы в каждой руке и по шесть в каждой ноге, что суммарно предоставляет 23 степени свободы. Кроме того, его крутящий момент составляет 300 Нм, что является выдающимся показателем при его росте в 138 см.



