Однако у него есть целый ряд ограничений, таких как неотключаемая реклама, ограниченность многих функций и доступность сохранения только в OneDrive

Microsoft без громких анонсов представила бесплатную версию своего офисного пакета для Windows. Эта версия позволяет пользователям работать с документами в Word, Excel и PowerPoint, не требуя покупки подписки на Microsoft 365 или использования лицензионного ключа. Тем не менее, у версии есть серьезные ограничения: множество опций неактивны, постоянно показывается реклама, и сохранение доступно только в облаке OneDrive.

Несмотря на то, что об этой бесплатной версии Microsoft официально не объявляла, её наличие подтверждает давнюю идею о введении рекламы в Office, обсуждаемую с 2009 года, теперь реализованную на практике.

Пользование этой версией напоминает опыт с веб-приложениями Office, но с рядом особенностей. Например, в Word, Excel и PowerPoint всегда будет находиться рекламный баннер сбоку экрана, избавиться от которого можно лишь оформив платную подписку. Также каждые несколько часов в Office автоматически демонстрируются 15-секундные рекламные ролики.

Еще один нюанс заключается в отсутствии возможности сохранять файлы на локальном диске. Однако, пользователи могут воспользоваться OneDrive, установив программу на компьютер или используя браузер. Бесплатные аккаунты OneDrive предоставляют 5 Гбайт облачного пространства.

Многие расширенные функции Microsoft Office отсутствуют в этой бесплатной версии. Нельзя задействовать плагины, добавлять водяные знаки или применять продвинутые инструменты анализа данных. В Word ограничены функции форматирования, такие как WordArt и работа с таблицами, а Excel и PowerPoint также сталкиваются с подобными ограничениями. Таким образом, эта версия подходит только для базового создания, просмотра и минимального редактирования документов.