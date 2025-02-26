Он будет оснащен функциями искусственного интеллекта

Известная благодаря своему инновационному ИИ-поисковику, компания Perplexity объявила о начале разработки своего веб-браузера под названием Comet. Несмотря на юридические трения с издателями, Perplexity продолжает расширять свой арсенал решений в сфере поисковых технологий, укрепляя свои позиции в области искусственного интеллекта и предлагая пользователям новые возможности для работы в сети.

Представители компании уверяют, что Perplexity намерена кардинально реформировать представление о веб-браузерах так же, как она уже сделала это с поиском информации. Однако, на этом пути компания встретит серьезных соперников, таких как Google Chrome, а также конкурентов в лице The Browser Company с их Dia и другими браузерами, которые также активно интегрируют ИИ-функции, схожие с решениями от Perplexity.

Perplexity стремится оперативно привлечь пользовательскую аудиторию, опираясь на уже имеющихся клиентов своего поискового сервиса и активное продвижение своих новинок. В их числе - инструмент для глубокого анализа информации, конкурирующий с аналогами от OpenAI, Google и xAI, а также ИИ-ассистент для устройств на Android и API для поиска, дебютировавший в январе.

Созданная в 2022 году, Perplexity уже получила более 500 миллионов долларов венчурных вложений, и её оценочная стоимость достигла 9 миллиардов долларов. По данным компании, её поисковик обрабатывает свыше 100 миллионов запросов в неделю, а также разрабатывает системы монетизации через рекламную платформу и различные коммерческие проекты.







