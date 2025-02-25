Nvidia H20 — это самые технологически продвинутые ускорители, которые остаются доступными для Поднебесной из-за санкций США.

В связи с введением санкций США, ограничивающих поставки в Китай новейших высокопроизводительных ускорителей от Nvidia, модели H20 стали особенно популярны среди китайских клиентов. Эти устройства считаются самыми современными ускорителями, доступными в стране, и их спрос значительно возрос, особенно после успешного запуска проекта DeepSeek.

Китайская компания-стартап DeepSeek продемонстрировала свою способность разрабатывать мощные языковые модели, несмотря на ограниченные доступные ресурсы, что вызвало огромный интерес внутри страны. По информации от осведомлённых источников, такие гиганты как Tencent, Alibaba и ByteDance значительно увеличили свои закупки Nvidia H20, вдохновившись успехами DeepSeek.

Эти корпорации используют ускорители для собственных нужд и делятся ими с независимыми разработчиками. Китайские производители серверов зафиксировали рост спроса на системы, которые используют ускорители H20 вместе с языковыми моделями DeepSeek. К их новым клиентам присоединились образовательные и медицинские учреждения, в то время как ранее основные заказы исходили от телекоммуникационных и финансовых гигантов Китая. Слухи о возможном запрете США на поставки этих ускорителей могли также способствовать увеличению закупок.

Аналитики утверждают, что за 2024 году в Китай было поставлено около миллиона ускорителей H20, что принесло Nvidia более 12 миллиардов долларов дохода. Инновации DeepSeek привлекли пристальное внимание многих китайских корпораций, включая Tencent и автопроизводителя Great Wall Motor.