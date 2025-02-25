Это должно повысить энергоэффективность гаджетов компании

Apple активно разрабатывает технологию интеграции модема прямо в процессор. Ожидается, что этот шаг повысит энергоэффективность устройств и снизит производственные издержки. Согласно доступной информации, воплотить эту концепцию в реальность компания планирует ближе к 2028 году.

Несколько лет назад Apple уже рассматривала возможность выпуска MacBook с функцией мобильной связи. В частности, в 2008 году планы касались модели MacBook Air с поддержкой 3G. Однако из-за ограниченности места для дополнительных компонентов проект под руководством Стива Джобса был отложен. Внедрение же модема непосредственно в процессор может решить эту проблему.

На недавней презентации компания представила iPhone 16e, который оснащен первым модемным чипом собственной разработки C1. Это устройство задает новый стандарт энергоэффективности для телефонов компании. Благодаря этому чипу, iPhone 16e достиг рекорда автономной работы для моделей с экраном размером 6,1 дюймов, позволяя воспроизводить видео до 26 часов. В Apple подчеркнули, что «C1 — только начало».

На данном этапе Apple уже проводит испытания над модемом C2, который как предполагается, должен появиться в iPhone 18 Pro в 2025 году, а также над более продвинутым C3, чей дебют ожидается в 2027 году. В этот период компания нацелена на превосходство характеристик своих модемов над продукцией Qualcomm, которая в настоящее время использована в iPhone и iPad.

Проект по разработке собственных модемов Apple начала в 2018 году, стремясь уменьшить зависимость от Qualcomm, с которой у нее сложились непростые отношения. Однако недавно Apple продлила контракт на поставку модемов Qualcomm до марта 2027 года, чтобы получить время для совершенствования своих технологий.