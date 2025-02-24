Те кому уже удалось поиграть считают, что игра похожа на Ghost of Tsushima, только с атмосферой Assassin's Creed и усовершенствованным стелсом

Долгожданный выход экшен-игры с открытым миром, Assassin's Creed Shadows от Ubisoft, запланирован через месяц. Впрочем, некоторым геймерам уже удалось заполучить доступ к этой новинке.

Недавние выходные ознаменовались бурной активностью в социальных сетях и на форумах, где пользователи делились информацией о том, что им удалось преждевременно загрузить полную версию Assassin's Creed Shadows из PlayStation Store, а также приобрести физические экземпляры игры.

Один из геймеров с ником DannyStevens__ выложил фото дискового издания Assassin's Creed Shadows для PS5 и скриншот процесса установки игры на консоль. Вместе с тем он загрузил несколько фрагментов из геймплея, которые вскоре были удалены.

На платформе Mercari (страница была вскоре удалена) появилось предложение о продаже нескольких дисков Assassin's Creed Shadows для PS5 по цене $100 за штуку. Все они были куплены буквально за считаные часы.

Пользователь Reddit под ником DannyStevens__ поделился своими впечатлениями о первых 10 часах игрового процесса. Он подчеркнул, что начальная часть игры произвела на него положительное впечатление, а сюжетные задания оказались «весьма увлекательными». В своем отзыве он сравнил игру с Ghost of Tsushima, отметив атмосферу Assassin's Creed и усовершенствованный стелс.

Хотя свою сборку DannyStevens__ назвал «предельно старой» за время, проведенное в игре, серьёзных багов не обнаружились. А из недостатков он отметил лишь медлительность уклонений и парирований.

Выпуск Assassin's Creed Shadows намечен на 20 марта для платформ PC (Steam, Ubisoft Connect, EGS), Mac (App Store), PS5, Xbox Series X и S. По словам инсайдера Тома Хендерсона, первые рецензии на игру можно ожидать 18 марта.