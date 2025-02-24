Цена стартует от 33 000 долларов

В Китае стартовали продажи обновленной модели автомобиля BYD Leopard 5, известной также как Fang Cheng Bao Bao 5, в одной из её версий под названием Intelligent Driving Edition. Новшеством данной модификации стали лидар, размещенный на крыше, и продвинутый голосовой ассистент, работающий на искусственном интеллекте.

Модель представлена в четырех различных исполнениях: две из них оборудованы интеллектуальной системой управления God's Eye от компании BYD, а оставшиеся оснащены технологией Qiankun ADS 3.0 от Huawei. На варианты с системой от BYD цены варьируются от 33 000 долларов за модификацию Max до 35 800 долларов за версию Ultra. В то время как модели с решениями от Huawei оцениваются от 39 250 до 45 450 долларов.

Отличительной чертой BYD Leopard 5 является его ИИ-ассистент, способный выполнять такие действия, как создание картин, поэзии, онлайн-покупки, организация экскурсий и разработка маршрутов для поездок. Он также подстраивается под стиль и предпочтения водителя и может интерпретировать дорожные знаки, а также окружающую среду через визуальные данные.

Автомобиль оснащен 4,5-литровым мини-холодильником, обширным 12,3-дюймовым дисплеем в приборной панели и значительно увеличенным 15,6-дюймовым центральным экраном. Сиденья отделаны кожей Nappa и имеют функции вентиляции, подогрева и массажа, а также установлена аудиосистема, включающая 18 динамиков.

BYD Leopard 5 снабжен гибридным приводом: мощность его ДВС составляет 193 л.с., а электродвигатели, расположенные на передней и задней осях, обладают мощностью 272 и 384 л.с. соответственно. В него включена и стандартная блокировка заднего дифференциала, как и у базовой версии.

Размеры автомобиля в варианте с установленным запасным колесом 265/65 R18 следующие: длина достигает 4890 мм (а в случае использования колеса 275/55 R20 — 4930 мм), ширина составляет 1970 мм, высота — 1920 мм, а колесная база насчитывает 2800 мм.