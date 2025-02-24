Первые процессоры с таким техпроцессом появятся уже в течение второй половины текущего года

Настал момент, когда корпорация Intel, наконец полностью завершила разработку техпроцесса 18A, и с этим значимым успехом они поделились с бизнес-партнёрами и клиентами.

В официальном заявлении пресс-службы компании было подтверждено, что Intel готова к приёму заказов на производство. Новый техпроцесс оснащён транзисторами RibbonFET и системой подачи питания с обратной стороны PowerVia, что обеспечивает на 15% более высокую производительность на ватт, а также увеличивает транзисторную плотность на 30% по сравнению с Intel 3.

Особенностью стал уменьшенный размер и повышенная плотность SRAM. Первые процессоры, разработанные на базе данной технологии Intel 18A, станут процессоры Panther Lake и Clearwater Forest, которые будут обслуживать потребительский сектор и серверный рынок соответственно, обеспечивая тем самым широкий спектр возможностей. Их выход ожидается в течение второй половины текущего года.



