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andr83
Представлены гусеничные электролыжи Vipera
С запасом хода 16 км и максимальной скоростью 32 км/ч

Бостонская компания Frigid Dynamics представила передовые лыжи для любителей зимних видов спорта, отличающиеся повышенной маневренностью. Этот инновационный продукт назвали Vipera.

Спереди лыж размещена литий-ионная батарея, которая питает электродвигатель сзади, в комплекте с гусеничной системой. Двигатель выдает крутящий момент в 25 Нм. Лыжи также оснащены амортизаторами с пружинами, которые снижают вибрации и улучшают сцепление даже на неровной снежной поверхности.

Лыжи Vipera способны развивать скорость до 32 км/ч, а с полной зарядкой могут проехать до 16 км. Зарядка батарей занимает три часа, однако предусмотрена возможность быстрой замены аккумулятора на запасной. Лыжами управляют с помощью беспроводного контроллера, который позволяет регулировать скорость, активировать тормоза, выбирать режим движения и отслеживать уровень заряда.

Vipera обойдется покупателям в 2999 долларов, а первые выпуски будут доступны в сентябре 2025 года.




#технологии #vipera
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