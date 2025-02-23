До этого машина предлагалась лишь с гибридной силовой установкой

На домашнем рынке Китая бренд Tank произвел сенсацию среди автолюбителей, представив две свежие модели внедорожника Tank 400. Первая оборудована традиционным бензиновым двигателем объемом 2,0 литра, тогда как вторая модель получила дизельный силовой агрегат на 2,4 литра. Обе версии получили 9-ступенчатую автоматическую коробку передач и систему полного привода.

Бензиновая версия развивает мощность в 251 л.с., доставляя 380 Нм крутящего момента, и разгоняется до 100 км/ч за 9,7 секунды. Средний расход топлива у неё составляет 9,85 литра на 100 километров. В то же время, дизельный мотор предлагает 184 л.с. и крутящий момент в 480 Нм, что дополняется раздаточной коробкой с пониженными передачами и полностью блокируемыми дифференциалами. Сила равномерно распределяется между передними и задними колесами в пропорции 50:50. Углы прохождения препятствий составляют 33 при подъеме и 31 при спуске, при этом дорожный просвет достигает 235 мм, а глубина преодоления водных преград доходит до 800 мм. Примечательно, что клиренс у бензиновых моделей обычно больше, чем у гибридных аналогов.

Если говорить о дизайне, то классические версии Tank 400 отличаются большим сходством с их гибридными собратьями. Габариты внедорожника составляют 4985 x 1960 x 1905 мм, а длина колесной базы достигает 2850 мм.

В стандартное оснащение входят цифровая приборная панель на 12,3 дюймов, мультимедийный центр с солидным 16,2-дюймовым экраном, кожаные сиденья, люк на крыше, трёхзонная система климат-контроля, адаптивный круиз-контроль, а также функции подогрева и вентиляции передних сидений и множество других полезных опций.