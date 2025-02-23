Так что, несмотря ни на что, серия Earth Defense Force продолжает удерживать внимание игроков





Earth Defense Force 6 продолжает приносить своим создателям стабильный доход благодаря хорошим продажам. Разработчики из студии Sandlot вместе с издательской компанией D3 Publisher с гордостью объявили, что общее количество реализованных копий перешагнуло отметку в 600 000 на всех доступных платформах.

Эта увлекательная игра представляет собой динамичный аркадный шутер от третьего лица, который предлагает игрокам шанс стать защитниками Земли от нашествия гигантских насекомых и инопланетян. Геймеры становятся солдатами, которым предстоит разрушать окружающий мир, добавляя веселья и хаоса в игровой процесс. Проект позволяет играть в кооперативном режиме, давая возможность объединиться с друзьями для совместного противостояния врагам.

С момента появления игры на западном рынке в июле 2024 года было продано ещё 50 000 копий. На сентябрь того же года общее количество продаж достигло показателя в 550 000 экземпляров.

Несмотря на скромный бюджет и не всегда безупречную техническую сторону, серия Earth Defense Force продолжает привлекать и удерживать преданных фанатов. Earth Defense Force 6 доступна для геймеров на PS5, PS4 и ПК.