У данной машины будет обычный бензиновый мотор

Долгожданная публичная премьера новой Audi A6 запланирована на 4 марта текущего года, однако в интернет-пространстве уже можно обнаружить видеозапись, на которой этот автомобиль запечатлён во всей красоте и элегантности. Любопытно, что информация о новинке неожиданно утекла из-за невнимательности сотрудников фирмы, что, безусловно, является непростительной ошибкой — видео и фото машины стали общедоступными гораздо раньше, чем предполагалось или планировалось.

На видео запечатлён универсал в черном цвете с обновлённым и современным видом передней и задней частей кузова. Новая, предстоящая версия Audi A6 базируется на платформе PPC и обладает усовершенствованными и высокоэффективными моторами, которые по-прежнему остаются двигателями внутреннего сгорания. Машина будет дополнена актуальными системами помощи водителю и более продвинутой и технологичной мультимедийной системой.

По предварительным оценкам экспертов, обычная базовая модель Audi A6 будет оснащена 2,0-литровым турбомотором мощностью 272 л.с., в то время как более дорогие версии получат более мощный 3,0-литровый двигатель с внушительной мощностью 340 л.с., что, безусловно, порадует автолюбителей.