Изменения должны прийтись по вкусу тем, кто предпочитает более организованный способ просмотра приложений

Компания Microsoft официально подтвердила обновления, которые скоро коснутся меню «Пуск» в Windows 11, в частности секции «Все приложения». С выходом версий обновлений Windows 11 23H2 и 24H2 пользователи получат возможность просматривать установленные программы двумя новыми способами — либо в виде алфавитной сетки, либо по категориям.

Эти изменения, хотя и не меняют базовую сущность меню «Пуск», могут прийтись по вкусу тем, кто предпочитает более организованный способ просмотра приложений. Новый подход напоминает как концепцию «живых плиток» из предыдущих версий Windows, так и схему представления приложений на iOS.

Интерфейс предоставляет пользователям возможность выбирать отображение приложений в виде сетки с увеличенными иконками или по определённым категориям. Например, программы такие как Adobe After Effects, Illustrator, InDesign, Photoshop и Reader, в алфавитном режиме будут выстроены в группу под буквой «A».

Однако возможность создавать собственные категории пока ещё не предусмотрена. Автоматическая классификация осуществляется встроенной системой, которая ориентируется на алгоритмы машинного обучения.

На данный момент новое меню «Пуск» проходит испытания в Beta Channel, и сроки его официального запуска в массовую эксплуатацию пока остаются неизвестными. Тем не менее, ходят слухи, что обновление станет доступным в течение ближайших двух месяцев.