Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
andr83
Google начала массово отключать uBlock Origin на базе Manifest V2 в Chrome
Все из-за перехода на Manifest V3. Для корпоративных клиентов и некоторых пользователей предоставят возможность использовать устаревшие версии расширений до июня 2025 года благодаря специальной групповой политике.


Некоторые пользователи Chrome заметили, что расширение uBlock Origin внезапно перестало функционировать. Разработчики объясняют это переходом платформы на новую спецификацию, известную как Manifest V3. Эта спецификация ограничивает возможности блокировщиков рекламы и инструментов, обеспечивающих приватность, которые ранее были частью Manifest V2.

Manifest V3 — это обновлённая версия, разработанная для Chrome. Она ограничивает доступ расширений к запросам сетевого трафика пользователей, блокирует использование удалённых ресурсов, а также повышает общую производительность браузера. Однако такие изменения снижают эффективность многих расширений, особенно тех, которые защищают приватность и блокируют рекламу.

Некоторые пользователи обнаружили, что uBlock Origin на их устройствах был автоматически отключён. В ходе этого процесса появилось уведомление о прекращении поддержки и предложении либо удалить расширение, либо изменить настройки в соответствующем разделе. На Reddit также появились многочисленные сообщения о массовом отключении uBlock Origin и других расширений, работающих на базе Manifest V2.

Ранее Google заявлял о поэтапном переходе от Manifest V2. Однако для корпоративных клиентов и некоторых пользователей предоставят возможность использовать устаревшие версии расширений до июня 2025 года благодаря специальной групповой политике. Тем не менее, большинство пользователей уже столкнулись с нагрузкой перехода на Manifest V3, и Chrome активно побуждает их к переходу на обновлённые версии расширений.

Пользователи могут рассмотреть возможность использования расширений, совместимых с Manifest V3. Одним из таких является uBlock Origin Lite (uBOL), тоже разработанное создателем оригинального uBlock Origin. Эта версия, однако, имеет менее обширные возможности фильтрации по сравнению с полноценной версией.

#google
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Марк Цукерберг предсказывает закат эпохи мобильных телефонов
22
Стабильный выпуск One UI 7 может состояться раньше ожидаемой даты
1
Игра "The Elder Scrolls VI: Воды Хаммерфелла
6
Флагман Sony Xperia 1 VII получит обновлённые камеры
+
Honor запустит собственную ИИ-технологию для обнаружения дипфейков
+
Samsung обновляет три самые продаваемые модели Galaxy A февральским патчем безопасности
1
Nintendo анонсировала ивент для демонстрации своей новой консоли Switch 2
2
Генеральный директор Microsoft полагает, что пузырь искусственного интеллекта может лопнуть
6
Первые результаты AMD Radeon RX 9070 и RX 9070 XT в Geekbench сравнимы с RX 7800 XT и RX 7900 GRE
6
Создатель оригинальной XCOM: «Не понимаю, почему до сих пор не сделали XCOM 3»
4
В мобильной версии Epic Games Store началась раздача двух культовых игр из серии «Звёздных войн»
2
В Японии требуют удалить из Assassin's Creed Shadows разрушаемые объекты, относящиеся к святыням
1
Пирит может оказаться более ценным минералом из-за наличия в нём лития
+
Сниженное количество активных блоков ROP затрагивает не только компанию Zotac
+
Смартфоны Honor 400 станут компактнее, а Honor 400 Pro получат батарею 7000 мАч
+
Microsoft создала новый ИИ Magma, который может управлять программным обеспечением и роботами
+
В России восстановят производство карбида кальция
+
Владельцы слабых ПК смогут продолжить играть в GTA V после выхода некст-ген версии
1
Doogee расширяет свою линейку защищенных смартфонов моделями S118 Pro и S119
+
Realme Neo 7 SE получит батарею Titan с ёмкостью 7000 мАч и обходной зарядкой
+

Популярные статьи

В Китае создали двигатель, с помощью которого самолёт побьет рекорд легендарного SR-71
3
Мой личный ТОП 5 классных игр с PlayStation 3 - ностальгия из 2025 года
4
Считаем на пальцах, во сколько обходятся технологии RTX и DLSS рядовому геймеру
6

Сейчас обсуждают

ЧatoБoт
14:29
Сэлфишься? Ай молодца.
В Белом доме надеются достичь договорённостей с Москвой уже на ближайшей неделе
Ренбокот
14:28
ценник будет лишь чуть дешевле Нвидией, руководители АМД и Нвидии родственнички и состоят в картельном сговоре, а больше конкурентов и нет
В XDA перечислили интересные слухи и инсайды о видеокартах AMD Radeon RX 9000
Виктор Бутко
14:23
Если взлом выйдет и на свитч2, то приставка станет самой покупаемой во всем мире и обойдет продажи первого свитч'а
Nintendo анонсировала ивент для демонстрации своей новой консоли Switch 2
Ренбокот
14:17
Обосратушки Нвидии продолжаются, золотой дождь на лица всем лояльным фанатикам Нвидии! Берниган весь в золотом дожде!
GeForce RTX 5070 Ti уступает моделям RTX 4070 Ti и RTX 4070 Ti Super в тестах PassMark
Вова Огонь
14:14
Как появляются такие посты
В Белом доме надеются достичь договорённостей с Москвой уже на ближайшей неделе
Вова Огонь
14:11
И не мечтайте
В Белом доме надеются достичь договорённостей с Москвой уже на ближайшей неделе
ЧatoБoт
13:50
Пендос(ы), вся жизнь впереди, надейся и жди! (около ЦЭ) А у Некроины тем временем - полная безнадёга.
В Белом доме надеются достичь договорённостей с Москвой уже на ближайшей неделе
ЧatoБoт
13:49
Пендос(ы), вся жизнь впереди, надейся и жди! (около ЦЭ).
Game Science: 30% продаж Black Myth Wukong пришлись на западные страны
Евгений Васютин
13:36
чукча писатель. чукча не читатель. Данный материал не несет никакой смысловой нагрузки. Автор провел теоретические расчеты транзисторного бюджета CUDA-ядер и оценил площадь кристалла, выделенную под н...
Считаем на пальцах, во сколько обходятся технологии RTX и DLSS рядовому геймеру
wild cat
13:36
Ой, а что я не успел прочитать из официальных заявлений правительства? Где Это сказано было о снятии с вооружения ТУ-160? Что курите и нюхаете?
В Китае создали двигатель, с помощью которого самолёт побьет рекорд легендарного SR-71
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем