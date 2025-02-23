Все из-за перехода на Manifest V3. Для корпоративных клиентов и некоторых пользователей предоставят возможность использовать устаревшие версии расширений до июня 2025 года благодаря специальной групповой политике.





Некоторые пользователи Chrome заметили, что расширение uBlock Origin внезапно перестало функционировать. Разработчики объясняют это переходом платформы на новую спецификацию, известную как Manifest V3. Эта спецификация ограничивает возможности блокировщиков рекламы и инструментов, обеспечивающих приватность, которые ранее были частью Manifest V2.

Manifest V3 — это обновлённая версия, разработанная для Chrome. Она ограничивает доступ расширений к запросам сетевого трафика пользователей, блокирует использование удалённых ресурсов, а также повышает общую производительность браузера. Однако такие изменения снижают эффективность многих расширений, особенно тех, которые защищают приватность и блокируют рекламу.

Некоторые пользователи обнаружили, что uBlock Origin на их устройствах был автоматически отключён. В ходе этого процесса появилось уведомление о прекращении поддержки и предложении либо удалить расширение, либо изменить настройки в соответствующем разделе. На Reddit также появились многочисленные сообщения о массовом отключении uBlock Origin и других расширений, работающих на базе Manifest V2.

Ранее Google заявлял о поэтапном переходе от Manifest V2. Однако для корпоративных клиентов и некоторых пользователей предоставят возможность использовать устаревшие версии расширений до июня 2025 года благодаря специальной групповой политике. Тем не менее, большинство пользователей уже столкнулись с нагрузкой перехода на Manifest V3, и Chrome активно побуждает их к переходу на обновлённые версии расширений.

Пользователи могут рассмотреть возможность использования расширений, совместимых с Manifest V3. Одним из таких является uBlock Origin Lite (uBOL), тоже разработанное создателем оригинального uBlock Origin. Эта версия, однако, имеет менее обширные возможности фильтрации по сравнению с полноценной версией.