Некоторые пользователи Chrome заметили, что расширение uBlock Origin внезапно перестало функционировать. Разработчики объясняют это переходом платформы на новую спецификацию, известную как Manifest V3. Эта спецификация ограничивает возможности блокировщиков рекламы и инструментов, обеспечивающих приватность, которые ранее были частью Manifest V2.
Manifest V3 — это обновлённая версия, разработанная для Chrome. Она ограничивает доступ расширений к запросам сетевого трафика пользователей, блокирует использование удалённых ресурсов, а также повышает общую производительность браузера. Однако такие изменения снижают эффективность многих расширений, особенно тех, которые защищают приватность и блокируют рекламу.
Некоторые пользователи обнаружили, что uBlock Origin на их устройствах был автоматически отключён. В ходе этого процесса появилось уведомление о прекращении поддержки и предложении либо удалить расширение, либо изменить настройки в соответствующем разделе. На Reddit также появились многочисленные сообщения о массовом отключении uBlock Origin и других расширений, работающих на базе Manifest V2.
Ранее Google заявлял о поэтапном переходе от Manifest V2. Однако для корпоративных клиентов и некоторых пользователей предоставят возможность использовать устаревшие версии расширений до июня 2025 года благодаря специальной групповой политике. Тем не менее, большинство пользователей уже столкнулись с нагрузкой перехода на Manifest V3, и Chrome активно побуждает их к переходу на обновлённые версии расширений.
Пользователи могут рассмотреть возможность использования расширений, совместимых с Manifest V3. Одним из таких является uBlock Origin Lite (uBOL), тоже разработанное создателем оригинального uBlock Origin. Эта версия, однако, имеет менее обширные возможности фильтрации по сравнению с полноценной версией.