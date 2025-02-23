У обновленного седана будет затемненная решетка радиатора, как у Civic Type R

Компания Dongfeng Honda обнародовала изображения рестайлинговой модели Honda Civic, которая готовится к выходу в качестве версии 2025 года. Внешний облик седана претерпел определенные изменения: обновлённый бампер теперь не оснащен противотуманными фарами, а затемненная решетка радиатора приобрела узор в виде пчелиных сот, вдохновленный дизайном Civic Type R. Кроме того, изменения коснулись и колес — автомобиль получил новые стильные диски.

В интерьере одной из основных новинок станет интеграция системы Honda Connect 4.0, предоставляющей функции подключения смартфонов через Apple CarPlay и Baidu CarLife, что позволит более удобно пользоваться мультимедийными возможностями автомобиля. Помимо этого, задние пассажиры теперь смогут пользоваться портами USB-C для зарядки своих устройств.

На данный момент нет данных о возможных изменениях в двигателе. В настоящий момент в Китае Honda Civic доступен с 1,5-литровым турбомотором мощностью 182 л.с., а также с гибридной установкой, которая включает 2,0-литровый атмосферный двигатель на 142 л.с. в сочетании с электромотором на 184 л.с. Турбомотор сопряжен с вариатором, в то время как гибридная версия оснащена электромеханическим вариатором (e-CVT). Стоимость моделей 2024 года на китайском рынке колеблется от 17,9 до 25,9 тысяч долларов, что составляет от 129,9 до 187,9 тысяч юаней.