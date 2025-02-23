Все ради снижения эффекта новых таможенных пошлин





Недавно состоялось обсуждение бизнес-стратегий между Дональдом Трампом и генеральным директором Apple Тимом Куком. После этого на встрече с губернаторами президент заявил о намерениях Apple вернуть часть своего производства на территорию США из Мексики. По его словам, две мексиканские площадки уже приостановили свою деятельность. Кук подчеркнул, что ради снижения эффекта новых таможенных пошлин Apple планирует значительные инвестиции в американскую экономику, размером примерно в несколько сотен миллионов долларов. Строительство новых объектов в США должно начаться в скором времени, и компания планирует сделать официальное заявление об этом.

После своего второго вступления в должность, Трамп выразил намерение ввести 25-процентную пошлину на импорт из Мексики и Канады, предоставив месяц на подготовку к этим изменениям. Однако точные подробности о возвращении производств Apple в США остаются не совсем ясными, поскольку большая часть мощностей в Мексике связана с тайваньской компанией Foxconn и обслуживает другие фирмы. Китай же остается ключевым партнером для Apple, учитывая, что значительные объемы их смартфонов, обеспечивающие половину доходов, производятся именно там. В Мексике же производится лишь небольшая часть компонентов Apple, что не оказывает значительного влияния на компанию.

При этом, несмотря на то что поставки чипов для Apple с завода TSMC в Аризоне уже начались, их отправка на Тайвань для контроля качества и упаковки продолжается. Второй президентский срок Трампа может создать дополнительные сложности для Apple в получении особых тарифных условий, поскольку президент четко дал понять, что не намерен предоставлять индивидуальные уступки компаниям.