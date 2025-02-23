Это может снизить стоимость архивирования в 10 раз по сравнению с существующими оптическими технологиями

Optera Data, новый амбициозный стартап, объявил о разработке технологии для оптического хранения данных, способной значительно снизить издержки на архивирование. Изобретение, получившее название Fluo-ray, предлагает возможность хранения до 10 терабайт информации по невероятно низкой себестоимости — всего $1 за носитель.

Эта технология применяет лазерное изменение флуоресцентных свойств наночастиц, что приводит к формированию так называемых «спектральных дыр». Такой подход дает возможность многослойного кодирования данных, резко увеличивая плотность записи. Благодаря этому, Fluo-ray создает многобитовую структуру памяти, напоминающую технологии NAND флеш-памяти.

Fluo-ray обещает десятикратное сокращение расходов на хранение по сравнению с существующими оптическими технологическими решениями. В обозримой перспективе Optera Data намерена выпустить на рынок диски на 1 ТБ, с надеждой достичь объёма в 10 ТБ к концу текущего десятилетия.

По мнению разработчиков, их инновация способна произвести революцию на рынке носителей, предложив более экономичный продукт, чем нынешние Blu-ray. Также они прогнозируют влияние Fluo-ray на сектор магнитных лент, предсказывая снижение их стоимости до $2,50 за терабайт к 2029 году.