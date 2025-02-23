Особенно он должен понравиться любителям автопутешествий





Компания Chery представила миру свою новую разработку – семейный электромобиль под названием Journeo. Этот автомобиль представляет собой гибрид кроссовера и минивэна и был спроектирован в дизайн-центре и инженерном бюро Chery, расположенных в Раунхайме, Германия.

Экстерьер Journeo, перекликающийся с концептом Space-Hub от Honda, нацелен на удовлетворение потребностей любителей путешествий. Автомобиль оборудован регулируемой по высоте пневматической подвеской и инновационными безвоздушными шинами.

Кузов Journeo изготовлен с учётом аэродинамических принципов и гармонично включает панорамные стеклянные элементы и заднюю стеклянную дверь. Уникальная деталь: передние сиденья могут вращаться на 180 градусов, позволяя пассажирам общаться лицом друг к другу, а задние сиденья выполнены в формате дивана. При необходимости внутреннее пространство можно трансформировать в спальную зону: спинки наклоняются в стороны, открывая вид в окно на задней двери.

Пока что Chery хранит в секрете большинство технических данных о двигателе, однако известно, что прототип оснащён комбинированной системой. Она включает бензиновый двигатель на 2 литра, электрический мотор и трёхступенчатую трансмиссию. К тому же, сообщается, что модель оборудована интеллектуальной системой помощи водителю с элементами искусственного интеллекта, что значительно упрощает процесс парковки, анализируя окружающую среду.